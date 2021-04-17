Özal ölümünün yıl dönümünde anıldı
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an okudu...
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özal'ın kabri başında Kur'an okudu...
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla kabri başında anma düzenlendi.
Topkapı'daki Anıt Mezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.
Kılıçdaroğlu'ndan Turgut Özal mesajı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. vefat yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı...
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu mesajında; "Bürokrasi yıllarımda kendisiyle uzun mesailerim oldu. Devlete hakimiyeti, bürokrasiye ve liyakate verdiği önem dikkat çekiciydi. Özal, örnek bir siyasetçi ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız #TurgutÖza
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016