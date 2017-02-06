Ölümü göze alan sağlık ekipleri, kanamalı hamile kadının hayatını kurtardı

DİYARBAKIR'ın Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda kanaması olan 4 aylık hamile Fener Aslan, olumsuz hava koşullarına rağmen nefes kesen operasyonla kurtarıldı. Pisti olmayan ve tamamiyle karla kaplı bir tarafı uçurum olan dağlık alana iniş yapan helikopterde bulunan 4 kişilik sağlık ekibi ilk müdahaleyi köyde yaptıkları Fener Aslan ile eşi Hediyetullah Aslan'ı Diyarbakır'daki hastaneye yetiştirdi. Aynı sağlık ekibi daha önce de aldığı hamile bir kadına havadayken doğum yaptırmıştı.



Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kulp İlçesi'nde doğum sancıları artın hamile bir kadını hastaneye götürürken helikopter havadayken doğum yaptıran, Dr. Özgür Korkmaz, sağlık personeli Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler bukez de kanaması olan 4 aylık hamile Fener Aslan'ın hayatını kurtardı.



Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü Guznak Mezrası'nda 4 aylık hamile Fener Aslan'ın, 2 gün önce kanaması başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle hastaneye götürülemeyen ve durumu ağırlaşan Aslan'ın yakınları İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne haber verdi. Hemen harekete geçen ambulans ve sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olan köy yolundan mezraya ulaşamadı. 2 gün süren çalışmlara rağmen Guznak Mezrası'na ulaşılamaması üzerine Sağlık İl Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bunun üzerine bugün Dr. Özgür Korkmaz, sağlık personeli Cemil Sevdirir, Kaptan Pilot Nedim Güngör, Kaptan Pilot İlhan Güler'den oluşan sağlık ekibi helikopter ambulans ile kanamalı hamile Fener Aslan'ı hastaneye götürmek üzere havalandı.



NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU



Yoğun kar yağışı nedeniyle helikopterin iniş yapacağı alan bulamayan pilotlar, bir süre sonra ölümü göze gelerek mezra yakınlarına zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Hava ambulansının geldiğini gören mezra sakini de hamile kadını battaniyeye sararak, dik dağ yamacına inen helikoptere kadar yaklaşık 500 metre taşıdı.

Sağlık merkezlerinin ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan Fener Aslan ve eşi Hediyetullah Aslan ile birlikte helikoptere alınarak Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslan, burada tedavi altına alındı.



8 çocuk babası Hediyetullah Aslan eşinin 2 günden beri çok kan kaybettiğini belirterek, "İki gün önce yetkililerden yardım istemiştik. Ancak yol karla kapalı olduğu için ambulans mezraya gelemedi. Allah razı olsun helikopter sağlık ekibi, hayatlarını bizim için tehlikeye attı. Onlara çok teşekkür ederim, eşimi kurtardılar" dedi.







Dr. Özgür Korkmaz da, hasta kadınla ilgili kendisine bilgi verildiğinde hava şartlarının kötü olduğunu belirterek, "Hava şartları kötüydü. Ancak 1 saat sonra havanın açılmasından sonra gidebileceğimizi söyledik. İl Komuta Merkezi kara ambulansın köye gidemediğini aktardı. Biz de bunun üzerine yerin kordinatını istedikten sonra kalkış yaptık. Hem kış koşulları, hem de yaz aylarında bile o bölgeye araçların gitmesi bile zordur. Kış şartlarında yolların karla kapanmasından dolayı kara ambulansların ulaşamadığı yerlere bize haber veriyorlar. Hasta, gebe ve kanamalı olduğu için, kara ambulansların ulaşmamasından dolayı hasta hayatını kaybedebilirdi. Ancak biz yaklaşık 40 dakikada hastaya ulaşabildik. Mezrada ilk müdahalesini yaptıktan sonra hava ambulansına alıp, Diyarbakır'a getirdik. Hastaya ilk ulaştığımızda hasta, yarı baygın haldeydi. Ama biz ilk müdehalesini yapıp, naklini sağladık. Bebeğin durumunu bilmiyorum ama annenin sağlık durumu iyi. Gittiğimiz yer Kulp İlçesi'ne bağlı Kayacık Köyü'nün mezrası. Tamemen dağın yamacında olan bir yer. İniş yerinin olmadığı, yani bir tarlanın bile olmadığı bir yer. İniş yaptığımız yerin bir tarafı uçurum, diğer tarafı ise dağlık. Çok dar bir alanda, büyük bir risk alarak, ekip olarak adeta hayatımızı tehkiye atarak inişi gerçekleştirdik. Aslında bir ara geri dönmeyi de düşündük. Çünkü iniş yeri yoktu. İndiğimiz yere de aslında iniş yeri diyemeyiz. Ekip olarak hayatımızı riske atarak, bu görevi gerçekleştirdik. Bir canı kurtadığımız için mutlu ve gururluyuz. İyiki de gittik oraya" diye konuştu.