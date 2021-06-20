NG Phaselis Bay’ın resmi açılışı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti

NG Hotels’in, 1,5 milyar TL’lik yatırımla Antalya Kemer Göynük’te hayata geçirdiği 4’üncü oteli NG Phaselis Bay’ın resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Sapanca ve Afyon’da yer alan otelleriyle turizm sektörüne yepyeni bir hizmet anlayışı getiren NG Hotels, Türkiye’ye konforun ve lüksün sınırlarını aşan yeni bir otel daha kazandırdı. Geçtiğimiz nisan ayında misafirlerini kabul etmeye başlayan NG Phaselis Bay Otel’in resmi açılışı için görkemli bir tören hazırlandı.

Erdoğan, Nafi Güral ve Ailesi Tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan otelin girişinde NG Kurucu Başkanı Nafi Güral ve eşi Gülsüm Güral, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Güral ile Gürok Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral, Boliş plastik ve Kimya Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Güral Olgun tarafından karşılandı.. NG Phaselis Bay Otel’in resmi açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, eski Başbakanlardan Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: NG Phaselis Bay, Turizmde Büyük Atılımın Sembolü

NG Phaselis Bay’ın resmi açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, oteli turizm sektörünün önemli sembollerinden biri olarak gördüğünü söyledi. ‘’Resmi açılışını yaptığımız NG Phaselis otelinin şehrimize, ülkemize, turizm sektörüne ve NG Gruba hayırlı olmasını diliyorum. NG grubu, Nafi ve Erkan Güral'ın salgın döneminde gerçekleştirdikleri bu otelle birlikte toplam 5 milyar lirayı bulan yeni yatırımı, 1200 kişi istihdam ilavesiyle ortaya çıkardıkları için tebrik ediyorum. Turizm sektöründeki dördüncü yatırımlarını bu otel ile yapan Güral ailesinin seramik alanında ülkemizde ve ülke dışında yaptığı başarılı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Bu otelin nisan ayındaki fiili açılışının hemen ardından salgın şartlarına rağmen yüksek doluluk oranlarına ulaşması, isabetli bir yatırım olduğunun işaretidir. Bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan, yüksek standartlara sahip 488 odalı bu otelimizi ülkemizin turizm sektöründe yapmaya hazırlandığı büyük atılımın sembolü olarak görüyorum.’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin dünya turizmindeki yerini daha da yukarıya taşıyacaklarını ifade etti: ‘’Turizmcilerimizin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz. Geçtiğimiz yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon misafiri ağırlamıştık. Bu yıl çok daha yukarı rakamlara ulaşacağımızdan ümitliyim. Yatırımcılarımıza bu yeni döneme hazırlanmalarını şimdiden tavsiye ediyorum. Bu süreçte bir defa daha görülmüştür ki Türkiye'de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Tabii güzelliklerimizle, tarihi zenginliklerimizle, hizmet standartlarımızla, yetişmiş insan kaynağımızla, uygun fiyatlarımızla hem ülkemizi tercih edenler kazanıyor hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarılara çıkartacağız. ‘’

Mehmet Nuri Ersoy: Turizme Yapılan Yatırımlar Sevindiriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise turizme yaptıkları yatırımlar sebebiyle Güral Ailesine teşekkür etti: ‘’Beni en çok sevindiren, birçok kez sıkıntılar atlatmasına rağmen Türk turizm yatırımcısının her daim yatırımlarına devam ediyor olması. Bugün bu tesiste de bu güzel örneği hep beraber yaşıyoruz. Önemli olan daha fazla kişi başı geliri turizmde turistten elde etmek.. Kaliteli istihdamı arttırmak.. Ve turizm sektörünün gayr-i safi milli hasılada aldığı payı yüzde 4’lerden yüzde 7,5 / 8 seviyelerine getirmek. O açıdan da Güral ailesini yapmış olduğu yatırımdan dolayı tebrik ediyorum.’’

Erkan Güral: Pandemide 5 Milyar TL Yatırım Yaptık

Turizm sektörüne farklı bir dinamizm getirmek amacıyla NG Phaselis Bay Otel’i hayata geçirdiklerini söyleyen NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, konuşmasına NG Grubun geçmişe dayanan başarı hikâyesini anlatarak başladı:

‘’Bizim maratonumuz 1940’lı yıllarda Kütahya’da başlayıp bugün 100’den fazla ülkeye ihracat yapan, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan; Turizm, seramik ve porselen sektörlerinde her geçen gün yeni rekorlara imza atan bir marka olarak devam ediyor. Babam Nafi Güral Beyefendi’nin ilk günden bu yana taşıdığı ve bizlere adeta nakşettiği bir düstur var: Şartlar ne olursa olsun üretmek, başarının peşinden koşmak… Bizlere yüklenen sorumluluk kapsamında, enerji krizlerine, petrol kıtlıklarına, ihtilallere, devalüasyonlara, ekonomide yaşanan türbülanslara rağmen bu düsturdan asla vazgeçmeyen bir babanın evlatları olarak; En gelişmiş ekonomilerin bile yıprandığı bu pandemi döneminde, toplam 5 milyar liralık yatırım bedeliyle, 2 otel, 1 seramik fabrikası ve 1 porselen fabrikasını Türkiye Ekonomisine kazandırdık. Çünkü biz devletimize güveniyoruz, Türkiye ekonomisinin geleceğine inanıyoruz. Şartlar ne olursa olsun, bu coğrafyada yatırım yapmaya, ilklere ve yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz.’’

‘’Türkiye’nin En Modern Seramik Üretim Tesisini Yapıyoruz’’

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral konuşmasında yatırımların devam edeceği müjdesini de verdi: ’Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz Seramik Fabrikası’nı uğurlu ellerinizle 2018 Ocak ayında açmıştık. Ve o gün size bir söz daha vermiştik: Fabrikamızın hemen yanında bulunan araziye Türkiye’nin en modern seramik üretim tesisini yapacağız demiştim. Geçtiğimiz ay bu tesisimizin temelini attık. Toplamda 2 milyar liralık yatırıma ulaşacak bu fabrikamızı 3 faz halinde bitireceğiz. İlk fazı ekim ayında tamamlıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm fazları nihayete erdirecek ve Türkiye’nin en büyük üretim tesisi olan 29 Ekim Seramik Fabrikası’nı ülkemize kazandıracağız.’’

Turna Kuşu Heykeli Hediye Edildi

Açılış konuşmalarının ardından Nafi Güral ve Ailesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Anadolu kültüründe büyük yeri ve önemi olan Turna Kuşu Heykeli hediye edildi.

Anadolu da yaygın bir inanışa göre turnalar uğur, bereket, mutluluk ve refahın simgesi olan kutsal hayvanlar sayıldığı gibi, saflığın, temizliğin, dürüstlüğün, vefanın, sadakatin, sevginin, onurun, özgürlüğün de simgesi olarak kabul ediliyor.

Emine Erdoğan’a ise Gülsüm Güral ve Sema Güral Sürmeli tarafından Kütahya Porselen imzalı özel olarak tasarlanmış bir vazo hediye edildi.