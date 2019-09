Neslican Tay'ın cenazesi hastaneden alındı

İstanbul, - KANSERE karşı mücadelesiyle milyonlara umut olan Neslican Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden alındı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Twitter'da binlerce kullanıcının yardım kampanyası başlattığı Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düştü. Tay'ın cenazesi hayatını kaybettiği hastaneden Rize'ye doğru yola çıktı.

"NESLİHAN BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK"

Neslican Tay'ın dayısı Ömer Yazıcı yaptığı açıklamada, "Bu süreçte bizi bırakmayan yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Sağolsunlar, varolsunlar. Neslican'ı dün gece kaybettik. Ama Neslican'ın bedenini kaybettik. Neslican'ın ruhu ve başlattığı savaş, başlattığı mücadeleyi miras olarak vasiyet olarak kabul ettik. Devam ediyoruz, devam ettireceğiz" dedi.

Yazıcı, "Bu konuda Türkiye'deki bu hastalıkla mücadele eden bütün herkese vermiş olduğu umudu ayakta tutmak için Neslican'ın ruhunu yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu konuda gerek sosyal medyadaki takipçi dostlarımız olsun, gerek buradaki arkadaşlarımız olsun gerek basında görevli arkadaşlarımız olsun, herkesin elinden geleni yapacağını biliyoruz. Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Neslican son nefesine kadar savaştı. Bunu çok rahatlıkla sürekli yanında olan birisi olarak söylüyorum. Bunun anlamı şu, bıkmadı, bırakmadı, salmadı belki onun yerinde bizler olsaydık çok daha erken pes ederdik. Etmedi. Neslican'ı kaybetmedik, Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak, bizimle. Birazdan gideceğiz. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın bacağını kestiğimiz zaman bacağını bırakmamıştık hastanede. Onu memleketimizde, Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına, bedenini bütünleştireceğiz orada. Cenazesi Rize'de olacak. Yarın Rize Sahil Camii'nde öğlenden sonra cenaze namazını kılıp aile kabristanımıza defnedeceğiz" ifadelerini kullandı

"KESİNLİKLE MİRAS KALDI"

Aileye baş sağlığı dilemeye hastaneye gelen Haluk Levent ise hastane çıkışı, "Arkadaşlar hepimizin başı sağ olsun. Az sonra otobüsümüz gelecek ve Rize'ye doğru hareket edilecek. Aileyi toparladık. Kesinlikle miras kaldı. Bunu hepimiz biliyoruz. O bu mücadelenin neferiydi. 'Ben en azından savaşarak kaybederim' diyen bir kızımızdı. Hepimizin başı sağ olsun. Diyebilecek bir şey yok. Çok üzgünüz. Bundan sonra onun anısını en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. " dedi.

Kulüplerden Neslican Tay için başsağlığı mesajları

İSTANBUL, (DHA)- Kansere karşı verdiği mücadele ile örnek olan ve dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Neslican Tay için taraftarı olduğu Fenerbahçe ve Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı.



Kulüplerden yapılan paylaşımlarda, Neslican Tay'ın kansere karşı verdiği mücadeleye, yaşama azmi ve sevincine dikkat çekildi. Neslican için Süper Lig kulüplerinin yayınladığı mesajlar şöyle:



FENERBAHÇE: "Milyonlara vazgeçmemeyi öğrettin, seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. Huzur içinde uyu..."



BEŞİKTAŞ: "Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak... Huzur içinde uyu."



GALATASARAY: "Enerjisi, mücadele azmi ve kararlılığıyla kendisi gibi kanserle mücadele edenlere cesaret veren, tüm yaşadıklarına rağmen güler yüzüyle neşe saçan NeslicanTay'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican, huzur içinde uyu."



TRABZONSPOR: "Verdiğin mücadele cesaretimiz, yaşama sevincin rehberimiz olacak. Huzurla uyu."



AYTEMİZ ALANYASPOR: "Dünya, vazgeçenleri değil, azmedenleri hatırlar... Mekanın cennet olsun."



ÇAYKUR RİZESPOR: "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin... Rize sensiz kaldı. Seni mücadelen ve her ne olursa olsun gülümserken ışıldayan gözlerinle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun."



YUKATEL DENİZLİSPOR: "Azmini ve mücadeleni unutmayacağız. Nurlar içinde uyu."



GAZİŞEHİR GAZİANTEP: "Tüm insanlığa belki kazanmayı değil ama vazgeçmemeyi öğrettin... Huzur içinde uyu."



BTCTURK YENİ MALATYASPOR: 'Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim' 1998 -? Gülen yüzünle hep aklımızda kalacaksın!"



DEMİR GRUP SİVASSPOR: "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin. Seni ve mücadeleni unutmayacağız."



ANTALYASPOR: "Belki bugün aramızda yoksun ama verdiğin mücadele birçoğumuza yol gösterecek. Tüm insanlığa vazgeçmemeyi öğreten Neslican Tay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."



MKE ANKARAGÜCÜ: "Azim, mücadele, hırs, inanç... Seni asla unutmayacağız!"



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: "Savaşırken kaybettin ancak her şeye rağmen herkese cesaretinle güçlü olmayı gösterdin. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız. Mekanın cennet olsun..."



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: "Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim, demiştin; sen kaybetmedin dünya bir meleğini daha kaybetti."



KASIMPAŞA: "Azminle, güçlü duruşunla, gülüşünle hepimize cesaret aşıladın. Seni unutmayacağız. Huzur içinde uyu!"