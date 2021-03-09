Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa'nın miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği Miraç Kandili ne zaman?. İslam Dininin en hayırlı günlerinden biri olarak bilinen Miraç Kandili yarın. Yarın Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü.

Hazreti Peygamber'in miraca yükseldiği gecenin idrak edildiği Miraç Kandili'ne saatler kaldı. En hayırlı günlerden biri olan Miraç Kandili'nde neler yapılmalı, kandilin önemi nedir?

BUGÜN KANDİL Mİ?

2021 yılı Miraç Kandili Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini takvimine göre 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzü müsülanların neler yapmalı ve nasıl idrak etmelı:

1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirseyüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat'ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.