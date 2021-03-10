Miraç Kandili için en anlamlı ve en güzel mesajlar
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2021! Sevdiklerinize, dostlarınıza ve tüm islam alemine en anlamlı en güzel Miraç Kandili mesajları gönderin!
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2021! En anlamlı en güzel Miraç Kandili mesajları gönderin!
Miraç Kandili mesajları en anlamlı ve en güzel sözleri sevdiklerinize ve yakın çevrenizdekilere göndermeniz için haberimizde derledik. Büyük bir heyecanla beklenen üç ayların ikinci kandili Miraç Kandili bugün tüm yurtta eda edilecek. Koronavirüs sebebiyle büyüklerimiz ile görüşemesekte kandil mesajları ile mutlu edebilir ve onların da hayır dualarını alabilirsiniz. İşte 2021'in en güzel Miraç Kandili mesajları burada.
Miraç Kandili mesajları en anlamlı ve en güzel sözleri sevdiklerinize ve yakın çevrenizdekilere göndermeniz için haberimizde derledik. Büyük bir heyecanla beklenen Miraç Kandili bugün tüm yurtta idrak edilecek. Sevdiklerinize ve çevrenizdekilere Miraç Kandili mesajı göndererek mutlu edebilir ve onların da hayır dualarını alabilirsiniz. İşte 2021'in en güzel Miraç Kandili mesajları burada.
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2021
- İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun
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Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
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Ellerin duaya uzandığı, sinelerin dostlara açıldığı, gözlerin masumiyet aradığı bu mübarek günde tüm dualarınız kabul olması dileğiyle iyi kandiller.
- Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet dolu bir kandil geçirmenizi dileriz.
- Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
- Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç kandilimiz hayırlı olsun.
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Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.
- Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kalbiniz nur dolsun, makamınız firdevs, dualarınız kabul olsun. Miraç kandiliniz kutlu olsun...
- Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller...
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Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Miraç kandilin mübarek olsun...
- Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.
- Kim canı gönülden iman eder, kalbini her türlü günah, nifak ve bozgunculuktan temiz tutar, dili ile doğru ve tatlı konuşur, endişeye düşmeden haline razı olur, doğru ve güzel huylu olursa gerçekten mutluluğa erer. Kandiliniz Mübarek Olsun!
- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun? Bu gece beraat gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
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Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.
- Rabbim Sen affedicisin affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Amin! Hayırlı Kandiller.
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun...
- Tüm İslam Alemi'nin Miraç Kandili'ni kutlarım... Hayırlı günler
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Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
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Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.
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Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!
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Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak gibi yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların sizleri sırılsıklam etmesi dileğiyle... Kandiliniz mübarek olsun!
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Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.
- Ey Rabbim! Bu gece şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa nasiplenmeyi kısmet eyle. Miraç kandiliniz mübarek olsun!
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Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Kandiliniz mübarek olsun.
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Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım
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Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle kandilin mübarek olsun.
-
Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.
-
İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle... Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
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Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu,rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...
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Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
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Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
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Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|27
|60
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|28
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Antalyaspor
|28
|36
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Başakşehir
|28
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|25
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bursaspor
|25
|34
|10. Ümraniye
|25
|34
|11. Bandırmaspor
|25
|32
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|28
|65
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|28
|50
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|27
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|26
|40
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|27
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|27
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|27
|27
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|25
|59
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Athletic Bilbao
|25
|33
|9. Celta de Vigo
|26
|33
|10. Granada
|26
|33
|11. Levante
|26
|32
|12. Valencia
|26
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016