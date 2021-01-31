'Maske Zorunlu Olamaz' trend topic oldu

Pandemi nedeniyle tüm dünyada takılması zorunlu hale getirilen maskeye karşı tepkiler artıyor. Dünyanın değişik ülkelerinde maskeye karşı sokak eylemleri yapılırken, Türkiye'de sosyal medya üzerinde yapılan tepki duruşu trend topuk oldu.

Bir takipçinin paylaştığı koyun sürüsününda bulunan hayvanlara maske takılması da dkkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla ilgili aşı ile tedbirler alınırken, aşı yetersizliği vebmutasyona uğrayan virüs endişeleri artırıyor.