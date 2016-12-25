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Kuşadalı gezginlerden Afrika'da belgesel çekimi

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Afrika ülkelerine belgesel çekmeye giden gezgin Melih Yavaş ile sanatçı- yönetmen Cenk Behram Su, Kenya ve Tanzanya bölümlerini tamamladı.

Kuşadalı gezginlerden Afrika'da belgesel çekimi
AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'nden Afrika ülkelerine belgesel çekmeye giden gezgin Melih Yavaş ile sanatçı- yönetmen Cenk Behram Su, Kenya ve Tanzanya bölümlerini tamamladı.

Kuşadalı gezgin Melih Yavaş ile sanatçı- yönetmen Cenk Behram Su, geçen kasım ayında Kenya'dan çekimlere başladı. Afrika ülkelerinin büyük bölümünü kapsamayan belgeselin, Güney Afrika ülkelerinde tamamlanması hedefleniyor. Hiçbir sponsor olmadan kendi olanaklarıyla yola çıkan ekip, Kenya ve Tanzanya'daki maceralarını tüm detaylarını sosyal medya ve 'www.icimdekiyol.com' internet sitesinden takipçilerine aktarıyor. Gezgin Melih Yavaş, Afrika'dan insan manzaralarını, yaşamın diğer yüzünü sizlere anlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Yavaş, "Barış ve kardeşliği anlatmaya çalışacağımız bu macerada büyük zorluklarla karşılaşsak da insanlığın doğduğu bu kıtanın sırlarını ve renkli dünyasını bir belgeselle ölümsüzleştireceğiz" dedi.

Belgeselin yapımını üstlenen Cenk Behram Su ise, "Afrika çok renkli bir coğrafya. Böylesine renkli ve ilginç bir coğrafyada film yapmak çok eğlenceli. Bu belgeseli tek başıma çekiyor olsam da Türkiye'de bana büyük güç veren üç kişilik bir ekip de bana destek oluyor. Kuşadası'ndan Afrika'ya sevgiyi ve barışı götürüyoruz" diye konuştu.



 

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