Köprülü Kanyon'da bayram yoğunluğu

ANTALYA'nın Manavgat ilçe sınırlarındaki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda devam eden rafting sezonu, Kurban Bayramı'yla hareketlendi. 10 günlük bayram tatilini fırsat bilerek bölgeye akın eden yerli turistler, raftingcilerin yüzünü güldürdü.



Sezon süresince İranlı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği raftingde, Rus ve Almanların yanı sıra yerli turistleri de görmek mümkün. Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce zodyak rafting botunun suya indiği Köprülü Kanyon'da su sıcaklığının 5 derece olması, turistleri çeken başlıca nedenler arasında.



Aktivraft sahibi Necmi Aksu, sezon açılışından bu yana müşteri profilinde yükseliş olduğunu, Kurban Bayramıyla birlikte yerli turist akınının yaşandığını belirtti. Bölgeyi turistler için cazibe merkezi haline getirdiklerini, yerli turistlerin de raftinge ilgi gösterdiğini vurgulayan Aksu, "Bayramla birlikte rafting botları ardı ardına tura çıkıyor. Köprülü Kanyon'a gelen tatilciler 25 ile 40 TL'ye rafting yapılabiliyor" dedi.