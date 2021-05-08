Kızılay ve Kızılhaçlar insanlık için çırpınmaya devam ediyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyadaki Kızılay ve Kızılhaçların milyonlarca savunmasız ve ihtiyaç sahibi insanın hayatını ve onurunu korumak için çırpındığını söyledi.

8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç günü, dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızılhaçların temel ilkelerinin tüm dünyada benimsenmesi, ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterilen çabalarının anlatılması amacıyla 8 Mayıs'ta kutlanıyor. Uluslararası Kızılhaç Kızılay Federasyonu Avrupa’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, dünyadaki afetler, kıtlıklar, savaşlar ve göçler nedeniyle Kızılay ve Kızılhaçların hergün milyonlarca insana yardım eli uzattığını anımsattı. Genel Başkan Kınık, 8 Mayıs Dünya Kızılay ve Kızılhaç günü için yayınladığı videolu mesajında şunları söyledi:

Hayatlarını riske atıp yardıma koşuyorlar

“İnsanın dünyadaki serüvenin başlangıcıyla birlikte iyilikler, kötülükler, savaşlar, afetler oldu. Bütün bunları onarmak için, insanların ızdırabını dindirmek için çabalar oldu. Ama bir hareket var ki iyiliğe, merhamete adını verdi. Bugün Kızılay ve Kızılhaç Günü. Dünyanın neresinde bir ızdırap neresinde bir ihtiyaç görseniz onun yanında mutlaka bir Kızılay ve Kızılhaç gönüllüsü görürsünüz. Bugün milyonlarca Kızılay gönüllüsü ve çalışanı dünyadaki ızdırabı dindirmek, insanların onurunu korumak, iklim değişikliklerinin etkileriyle mücadele etmek, yoksullukla mücadele etmek, afetlerin etkisini azaltmak, küresel pandeminin etkilerini azaltmak için seferber olmuş, çırpınıyor. Değerli bağışçılarının ve destekçilerinin verdiği güçle gönüllülerimiz bütün dünyada ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Bütün sahada bulunan, afetlerde ve savaşlarda risk alarak insanların onurunu korumaya gayret eden bütün Kızılay ve Kızılhaç gönüllülerinin gününü tebrik ediyorum.”

Bu Yılın Teması “Birlikte #durmaksızın iyilik yolunda”

19. yüzyılın ortalarında savaş alanında yaralanan askerlere hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek arzusundan doğan Kızılhaç Kızılay Hareketi, hareketin kurucusu İsviçreli Henry Dunant’ın doğum günü olan 8 Mayıs gününü tüm dünyada “Dünya Kızılhaç Kızılay Günü” olarak kutluyor. Her yıl farklı bir temayla gerçekleştirilen etkinliklerin bu yıl ki teması ise “Birlikte #durmaksızın iyilik yolunda”. Dünyada 192 ulusal dernek, 160 bin şube ve yaklaşık 14 milyon gönüllü var. Yaklaşık her 650 kişiden biri ise Kızılay Kızılhaç gönüllüsü.