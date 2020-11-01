Kızılay Depremzedelerin İhtiyaçlarını Karşılıyor

İzmir’i etkileyen depremin ilk anlarından itibaren sahada yardım çalışmaları yürüten Türk Kızılay, afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle birlikte depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ederken Türk Kızılay’ın ülkenin çeşitli bölgelerinden İzmir’e gelen afet uzmanları, gönüllüler ve şubeler depremden etkilenen vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyor. Depremzedelere bir yandan 3 öğün yemekle beslenme hizmeti veren Kızılay ekipleri, diğer yandan da battaniye, su, maske, hijyen, dezenfektan, ikramlık gibi malzemelerle gece gündüz ihtiyaçları karşılıyor. Kızılay’ın, psikososyal destek ekipleri de depremin ruhsal etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

323 Kızılaycı Sahada Hizmet Veriyor

Yardım çalışmalarını 85 personel, 45 şube görevlisi ve 193 gönüllü ile yürüten Kızılay, 122 bin 518 kişilik beslenme kapasitesi ile evleri hasar gördüğü veya yıkıldığı için geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlara 7/24 sıcak yemek desteği sağlıyor. Bölgede bulunan 5 ikram aracı, 5 mobil mutfak ile 8 öncü araç ve 20 çeşitli görevde kullanılan araçla depremzedelerin yanında yer alan Kızılay, depremin meydana geldiği ilk dakikadan itibaren toplam 50 bin 293 paketli gıda, 7 bin 198 sıcak içecek, 6 bin 216 soğuk içecek ve 28 bin 657 su dağıtımı gerçekleştirdi.