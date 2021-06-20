Kızılay'dan Geçici Koroma Altındaki İnsanlar içini İyilik Seferberliği

Çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları yerlerden göç ederek dünyanın farklı ülkelerine sığınmak durumunda kalan geçici koruma altındaki insanların durumuna dikkat çekmek amacıyla 2001 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle anılan 20 Haziran Dünya Mülteciler Gününde Kızılay, yararlanıcılar için gerçekleştirdiği yardım faaliyetleriyle farkındalık oluşturuyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından en son yayınlanan yıllık rapora göre, pandemiye rağmen 2020’de savaşlardan, şiddetten, zulümden ve insan hakları ihlallerinden kaçan insanların sayısı 82.4 milyona yükseldi. Bunun 26.4 milyonu mülteciler, 4.1 milyonu sığınmacılar, 48 milyonu kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişiler, 3.9 milyonu ise ülkeleri dışında yerinden edilmiş kişilerden oluşuyor. 2014 yılından bu yana daha iyi yaşam şartları için Akdeniz üzerinden göç etmek isteyen 20 binden fazla insan boğularak hayatını kaybetti. Kızılay ise Türkiye’ye sığınan geçici koruma altındaki insanların yanı sıra sınır ötesi yardımlarıyla da desteğini sürdürüyor.

Yurt İçinde Yaklaşık 4 Milyon Kişiye Kızılay Desteği

Kızılay, Türkiye’de kayıt altına alınan yaklaşık 4 milyon kişiye destek ve uyum programları aracılığıyla birçok alanda yardımlarını ulaştırıyor. Kızılaykart projesi kapsamında yürütülen Kamp İçi Gıda Destek Programı, Sosyal Uyum Yardım Programı, Şartlı Eğitim Yardım Programı, Türkçe Dil Eğitimi Programı ve Meslek Edindirme Projelerinin yanı sıra psikososyal destek programları ve çocuk, gençlik ve gönüllülük çalışmalarıyla geçici koruma altındaki kişilerin yaşam şartlarında iyileştirmeler yapılıyor. Bununla beraber Kızılay, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan 16 aktif Toplum Merkezi ve 521 personel aracılığıyla bugüne kadar 1.7 milyon kişiye ulaştı.

Sınır Ötesi Yardımlarla İnsani Krizlerin Etkisi Azaltılıyor

İlk olarak Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 2012 yılı Ağustos ayında başlayan Sınır Yardımları Operasyonu kapsamında 14 sınır noktasından toplam 56 bin 920 TIR dolusu insani yardım sevkiyatı gerçekleştirilerek yaklaşık 3.5 milyar TL değerinde gıda kolisi, su, sanitasyon ve hijyen malzemeleri gibi insani yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Sınır ötesi yardımlarını durmaksızın sürdüren Kızılay, yaşanan insani krizlerin etkisini azaltmayı ve yaşam şartlarını arttırmayı amaçlıyor.