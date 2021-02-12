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Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi dayanışmanın adresi olacak

Gönüllülük faaliyetlerine hız vererek toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırmayı hedefleyen Türk Kızılay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Şırnak Cizre’den katılımlarıyla, eş zamanlı olarak 6 noktada Kızılay Gönüllü Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

YAŞAM 12.02.2021, 08:55 Murat Aydın
Kızılay Cizre Gönüllü Merkezi dayanışmanın adresi olacak

Gönüllülük faaliyetlerine hız vererek toplumsal birlikteliği ve dayanıklılığı arttırmayı hedefleyen Türk Kızılay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Şırnak Cizre’den katılımlarıyla, eş zamanlı olarak 6 noktada Kızılay Gönüllü Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi. Gönüllü Merkezleri ile gönüllülük kültürünün geliştirilmesi, afet ve insani yardım alanlarında kapasitenin arttırılması amaçlanıyor.

Kurulduğu 1868 yılından bu zamana gönüllülük temelinde çalışan Türk Kızılay, gönüllülüğün yaygınlaştırılması ve niteliğinin artırılması için çalışmalarını hızlandırdı.  Bu kapsamda 11 Şubat 2021 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın Şırnak Cizre’den katılımlarıyla, 6 noktada eş zamanlı Kızılay Gönüllü Merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cizre Gönüllü Merkezinin Şırnaklılara önemli hizmetler sunacağını söyledi. Bakan Ersoy “Eğitim, bilişim ve çalışma odalarından kütüphanesine, sağlık ve psikolojik destek odasından kafeteryasına, mescidine, yemekhanesine mutfağına kadar birçok birimi içeren gönüllülük merkezleri sadece gençlerimiz için değil bütün Şırnaklıların da yararlanabileceği merkezler. Gönüllülük eğitimleri, atölyeler, gönüllülük temelli sosyal girişimcilik projeleri, Kızılay’ın sahadaki tüm insani yardım programlarına gönüllü olarak katılım eğitimlerini verdiği çok faydalı merkezler. Bu açıdan Kızılay çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Halen 18 olan merkezlerin sayısı daha da artacak. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum, merkezin başta Şırnak olmak üzere Güneydoğumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Cizre Gönüllü Merkezinin, Cizre’de gönüllülük kültürünü geliştireceğini belirterek, bu merkezlerde Cizre yerelinde afet ve insani yardım başta olmak üzere Kızılay’ın ana faaliyet alanlarına katkı sunacak gönüllü kapasitesini oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Merkezlerin kapısı herkese açık

Toplumun her kesiminden her yaşta gönüllüye bu merkezlerin kapısının açık olduğunu vurgulayan Kınık, sözlerine şöyle devam etti:
 “Stratejik hedeflerimizde de belirttiğimiz gibi, Kızılay için en önemli değer çalışmalara gönüllü katılımın en üst seviyeye çıkartılmasıdır. Kızılay 2030 Stratejisi bağlamında tüm süreçlerde gönüllü katılımını sağlayacağız. Gönüllülerin aktif ve nitelikli katkılarını verimli kullanabilen sistemler ile gönüllülüğü bir müessese olarak da teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçlarla Gönüllü Merkezlerini hayata geçirdik. Hâlihazırda tüm Türkiye genelinde 18 Gönüllü Merkezi bulunuyor. Gönüllüler bu merkezlerimizde, serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirecekler. Gönüllülük faaliyetlerini planlayacak ve geliştirecekler. Kurulan Gönüllü Merkezlerindeki tüm hizmetler ve imkanlar ücretsiz olarak sunulacak. Genç, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı olmadan binlerce kişinin yararlanabileceği Gönüllü Merkezleri içerisinde eğitimler, atölyeler, sosyal girişimcilik projeleri uygulanacak.”

18 Gönüllü Merkezi 

Türk Kızılay’ın ülke çapında 18 Gönüllü Merkezi bulunuyor; Diyarbakır, Elazığ, Manisa, Konya, Trabzon, Ağrı, Kütahya ve Şırnak’taki gönüllü merkezlerinde faaliyetler planlanıyor ve yürütülüyor. 
 Kızılay Gönüllüsü olarak, yardım faaliyetlerine katkı sunmak isteyenler gonulluol.org web sitesinden de hangi alanda gönüllü olmak istiyorlarsa başvurabiliyorlar. 

#kızılay #cizre gönüllüol
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