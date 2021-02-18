Kış sporlarında ve karlı havalarda düşmemek için bunlara dikkat! 

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. COVID-19 nedeniyle uzun süredir evlerde olan insanlar sömestir tatilini de fırsat bilerek Uludağ gibi karın yoğun olduğu yerlere yöneldi. Kar nedeniyle kaygan zeminin, ayrıca kayak, buz pateni gibi sporların düşme ve yaralanmaları arttırdığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi, “En çok görülen kış sporu yaralanmaları burkulma, kırık ve çıkıklar, kafa travmaları ve ‘Frostbite’ denilen aşırı soğuğa uzun süre maruz kalmaya bağlı ortaya çıkan el ve ayak parmaklarındaki donmalardır” dedi.

Bu yaralanmaların çoğunun, kişilerin fiziksel kondisyonlarını iyi seviyede muhafaza etmeleri, kazalara karşı dikkatli olmaları ve yorgun olarak bu tür aktivitelerden sakınmaları ile önlenebileceği önerisinde bulunan Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Kenan Keklikçi, kış sporlarında kazadan korunma yollarını ve karlı zeminde dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Kış sporlarında kazalardan korunma yolları

Kış sporlarına kesinlikle yalnız katılmayın, zor durumlar için yanınızda yardım alabileceğiniz birileri mutlaka olsun.

Özellikle soğuğa çıkmadan önce sigara içmeyin.

Aktiviteye katılmadan önce kondisyonunuzu belirli bir seviyede tutun.

Aktivite öncesi mutlaka iyice ısının. Soğuk kas, tendon ve bağların yaralanmaya açık olduğunu unutmayın.

Dizlik, eldiven, kask ve gözlük gibi koruyucuları mutlaka kullanın.

Aktivite öncesi, aktivitede kullanacağınız ekipmanların kusursuz olarak çalıştığını ve bedeninize uygun olduğunu mutlaka kontrol edin.

Bedeninizi soğuktan korumak ve sıcak tutmak için suya ve rüzgâra karşı korumalı hafif, çok katlı giysiler giyinin.

Terliyseniz mutlaka giysilerinizi değiştirin.

Her aktiviteye özgü tüm güvenlik kurallarını, aktiviteye katılmadan gözden geçirmeyi unutmayın.

Eğer yeteri kadar tecrübeniz yoksa, kalifiye bir eğiticiden “Yaralanma riskini azaltmak için güvenli ve doğru nasıl düşülür?” dersi alın.

Günlük hava durumunu takip edin ve uyarıları ciddiye alın.

Kayak, snowboard gibi sporlardan önce aktiviteyi yapacağınız bölgenin coğrafi özelliklerini mutlaka öğrenin. (Vadiler, kayalık alanlar, ağaçlık bölgeler, yamaçlar vb.)

Sadece çok iyi aydınlatılmış ve iyi bildiğiniz alanlarda geceleri aktiviteye katılın.

Cadde ve sokaklarda bu tür aktiviteleri yapmayın.

Aktivite öncesinde ve sonrasında bol miktarda su tüketin.

Kas, eklem ağrılarınız varsa ve yorgunsanız, bu aktiviteleri erteleyin, katılmayın.

Karlı zeminde sokakta yürürken dikkat edilmesi gerekenler