Kemençe sanatının üstadı Katip Şadi vefat etti

Kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi Katip Şadi, bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı.

Giresunlu kemençe üstadı Katip Şadi 88 yaşında, tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı paylaştı.

KÜLTÜR VE TRİZİM BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Karadenizin usta kemençe sanatçısı Katip Şadi'nin vefatının ardından yaptığı paylaşımda paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımızca verilen, somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçı unvanı sahibi, kemençe üstadı Katip Şadi’ye Allah’tan rahmet, sanatçımızın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

İMAMOĞLU, ŞADİ İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da Katip Şadi'nin vefatından duyduğu üzüntüyü sosyal medyadan paylaştı. İmamoğlu da 2017 yılındaki Giresun ziyaretinde Katip Şadi’yle beraber çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak; “2017’de Giresun ziyaretimizde Görele’de ‘Kemençenin Babası’ olarak tanınan Katip Şadi ile tanışma şansına sahip olmuştum. Kendisinin vefat haberi tüm sevenleri gibi beni de derinden üzdü. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

GÖRELE ÇEŞMEBAŞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Şadi için 13 Eylül Pazar günü 15.00’te Görele ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenecek. Cenaze törenin ardından ilçeye bağlı Çeşmebaşı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.