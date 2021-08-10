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Kaybolan 3 kız çocuğu bulundu
İstanbul Hadımköy'de dün akşam üzeri ortadan kaybolan üç çocuk bulundu
YAŞAM 10.08.2021, 03:20 Murat Aydın
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İstanbul Hadımköy’de dün akşam saatlerinden beri kayıp olan 3 kız çocuğunun polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.
Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Bartınlı ailenin kızı Nazar Memiş (12) isimli 3 kız çocuğu dün akşamdan beri aranıyordu. 3 çocuğu aramak için yürütülen çalışmalar sonuç verdi. 3 çocuk emniyet tarafından kurulan özel ekiplerce bulundu.
Çocukların Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde ailelerine teslim edileceği öğrenildi. Çocukların sağ salim bulunması aileler başta olmak üzere herkesi sevince boğdu. Ailerin çocukları almak üzere emniyete gittikleri belirtildi.
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