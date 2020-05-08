İlkbahar'ın son ayı Mayıs'ta Karadeniz Yaylalarına kar yağdı. Vatandaşlar Korona salgınının bitmesi ve yaylalara çıkmayı beklerken yaylalar sürpri z bir şekilde beyaza büründü. Daha eski kar erimeden bugün ülke genelinde soğuyan havalar yaylalara kar olarak yağdı.

Yaz mevsimi beklenirken dün akşam saatlerinden itibaren hızla soğuyan hava, Giresun’a bağlı Ağaçbaşı Yaylasına ve çevre yaylalara kar yağışı olarak yansıdı. Bugün yaylaya gidenler kar sürprizi ile karşılaştılar.

Bu durumu olağan karşılayan yaylacılardan Tirebolu Dokuzkonak Köyü’nden Ali Yılmaz “Mayıs ayı sonuna kadar bu tip havalar normal sayılır. Yaylada hava kısa sürede değişerek bir gün içinde 3-4 çeşit hava görülebiliyor. Birkaç günlüğüne yaylaya çıkalım evimizden barkımızdan haber alalım dedik karsürprizi ile karşılaştık” dedi.



Ağaçbaşı Yaylası Tirebolu’ya bağlı Eymür, Dokuzkonak ve Ataköylüler ile Güce ilçesine bağlı Yukarı Boynuyoğun Köylüleri tarafından kullanılıyor. Etrafında ise yine Tirebolu’ya bağlı köylerden Kuzgun ve Ketençukur köyünün Sırgancık, Sekü Köyü’nün Kütüklüyurt Yaylaları bulunuyor.

Haber: İbrahum Balcıoğlu