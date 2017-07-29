Kadıköy'de "Kıyafetime Karışma" eylemi

KADIKÖY'de kalabalık bir grup "Kıyafetime Karışma" eylemi yaptı. Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan grup "Kıyafetime karışma" şeklinde slogan attı. Yürüyüş boyunca çevik kuvvet müdürlüğüne bağlı kadın polislerde çevre güvenliğini sağladı.



Kadıköy'de bir grup kadın "Kıyafetime karışma" eylemi düzenledi. Eyleme yaklaşık bin kadın katıldı. Saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar sloganlar eşliğinde Kadıköy Rıhtım'da bulunan meydana geldi.

Kadınların yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Yürüyüş boyunca Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadın polislerde çevrede güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe bazı vatandaşlar da destek verdi. Kadın eylemciler Rıhtım'a geldiklerinde birde sürpriz ile karşılaştı. Sanatçı Yonca Evcimik kısa bir konuşmanın ardından "Kendine Gel" şarkısını söyledi. Şarkıya kadınlarda eşlik etti. Kadınlar basın açıklamasının ardından dağıldı.