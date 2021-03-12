İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde bir program düzenlendi.
İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü” nedeniyle Edirnekapı Şehitliği’nde bir program düzenlendi.
Şehitlikte bulunan ebedi Eyüpsultanlı Mehmet Akif Ersoy'un kabri başında düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanlığı adına 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kamu kurum - kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Programda İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencisi Talha Köçer tarafından Kur'an-ı Kerim kıraatı yapıldı.
Ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından dua edildi.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:16
|Güneş
|07:41
|Öğle
|13:22
|İkindi
|16:23
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|27
|60
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|28
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Antalyaspor
|28
|36
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Başakşehir
|28
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|25
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bursaspor
|25
|34
|10. Ümraniye
|25
|34
|11. Bandırmaspor
|25
|32
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|29
|68
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|28
|50
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|27
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|26
|40
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|27
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|28
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|27
|27
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|26
|62
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Athletic Bilbao
|26
|33
|9. Celta de Vigo
|26
|33
|10. Granada
|26
|33
|11. Levante
|26
|32
|12. Valencia
|26
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016