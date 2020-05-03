İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Koronavirüs kurbanı
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'na taziyelerini iletti.
İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu İstanbul'da yeni tip koronavirüs tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Ölüm haberi üzerine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun oğlu Muhammed Döngeloğlu'na taziyelerini iletti.
İstanbul’un Başakşehir İlçesi’ndeki bir hastanede yeni tip koronavirüsü tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu yaşamını yitirdi.
Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan Döngeloğlu'na bir süre önce Covid-19 tanısı konulmuştu. Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun cenazesini yakınları aldı. Başakşehir Devlet Hastanesi’nin morgundan Döngeloğlu’nun cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından alınarak mezarlığa götürüldü.
TAZİYE MESAJLARI
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Döngeloğlu'nun vefatı nedeniyle oğlu Muhammed Döngeloğlu ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Döngeloğlu'nun ölümü üzerine şu başsağlığı mesajını paylaştı:
Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah'tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016