İkranur gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

İkranur Tirsi olayında korkunç şüphe... Giresun’un Bulancak ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve dün öğleden sonra cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi’nin ilk otopsi raporuna göre derede boğularak öldüğü belirlendi. Deredeki su seviyesinin çok düşük olması, elbiselerinde sürüklenme belirtisinin olmaması minik İkranur'un birileri tarafından boğulduğu şüphesini uyandırdı. Talihsiz küçük kız en sevdiği gelinlik kıyafetiyle son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 5 gün önce sığır otlatmakta olan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarından ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkranur Tirsi'nin (7) cansız bedenine dün saat 14.00 sıralarında ulaşıldı. İkranur’un cesedi evinden 7 km uzaklıkta Adaköy Deresi kenarında bulundu.

ÖN OTOPSİ RAPORU

Olay yerinde yapılan ilk incelemede küçük kızın üzerindeki elbiselerde hiçbir yıpranma ve yırtık tespit edilemezken, kulağındaki küpe ve ayakkabılarının dahi üzerinde olduğu belirlendi.

Minik İkranur evinden (Üste kırmızı çember içinde) 7 kilometre uzaklıkta ölü bulundu.

İkranur Tirsi’nin cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yapılan ilk otopsisinde minik kızın ölümünde travmatik hiçbir bulguya rastlanılamazken, ciğerlerinde su dolması sonucu yani boğularak öldüğü belirlendi.

BOĞDULAR MI?

Tirsi'nin cesedinin durumundan dolayı kaybolduğu ilk gün öldüğü ve küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde de suda sürüklenme izlerinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde duruyor.

Detaylı otopside İkranur çoklu organ incelemesine alınacak. Bu yöntemle küçük kızın nasıl öldüğü ortaya çıkarılacak.