HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri büyüklerimizin yaşamını değiştirmek için geliyor

HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, büyüklerimizi hep arzu ettikleri ama ilk kez tanışacakları yepyeni bir emeklilik yaşamıyla buluşturuyor. Türkiye’nin 7 bölgesini yansıtan konakları ve tamamı iki katlı yatay mimarisiyle dikkat çeken HerDem, büyüklerine güvenli ve keyifli bir emeklilik dönemi yaşatmak isteyenler ile ilerleyen yaşlarında yaşamdan kopmadan keyifli bir hayat sürmeyi amaçlayanların tercihi olacak.



Etra Holding’in öncülüğünde, ABD’nin yaşlı yaşam uzmanı Avendelle ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun çözüm ortaklıkları ile HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilki İstanbul’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. ABD’nin öncü markası Avendelle, HerDem ile ilk kez Amerika dışında bir çalışmaya dahil oluyor.



Mimari, içerik ve sunulan hizmetler bakımından Türkiye’de ilk olan, dünyada ise örnek olarak gösterilecek yaşam köylerinden birini oluşturduklarını söyleyen Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, “HerDem ile büyüklerimiz hep hayal ettikleri gibi sağlıklı ve konforlu bir hayata kavuşacak. Artık anne babalarımızın rahat ve huzuru için endişe etme dönemi geride kalıyor” dedi.



İlerleyen yaşlar yalnızca büyüklerimiz için değil, onların yakınları için de pek çok endişe ve soru işaretini beraberinde getirir. Çünkü büyüklerimiz hem aktif bir yaşam sürdürmek ister hem de yakınları onların güvende ve huzur içinde olacakları, gözlerinin arkada kalmayacağı bir hayatlarının olmasını arzu eder. Ancak bunu sağlamak çeşitli nedenlerden dolayı her zaman mümkün olmayabilir. Herkesin hayalinde aktif, sosyal, dostlarla dolu ve sağlık endişesi olmayan bir emeklilik dönemi vardır. İşte şimdi tüm bu hayaller, kapılarını ilk olarak İstanbul’da açmaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri ile gerçeğe dönüşüyor.



Aktif, sağlıklı ve doğal yaşamı bir arada sunan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin sakinleri, meyve ve sebzeleri dalından koparacak, müzikten resme hep erteledikleri hobilerini gerçekleştirecek, yenilenme merkezinde yorgunluklarını atarak rahatlayabilecekler. Sağlık açısından her türlü detayın düşünüldüğü HerDem’de, Acıbadem kalitesiyle 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunuluyor. 614 haneye sahip olacak HerDem’de büyüklerimiz keyifli, aktif ve güvenli bir emeklilik yaşamına adım atacak.



Ercan Uyan: “Artık büyüklerimiz için gözümüz arkada kalmayacak.”



Etra Holding öncülüğünde hayata geçirilen HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri, gerek yatay mimarisi gerekse içeriği ve sunduğu hizmetler ile Türkiye’de ilk olurken, dünyada ise sayılı örnekler arasında yer alıyor. Etra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, yaşlanan nüfusun hayat standartlarına ve yaşam alanlarına yönelik belirgin bazı beklentilerinin giderek daha yoğun bir şekilde oluştuğuna dikkat çekerek, “Büyüklerimiz bizim baş tacımız, onlar için ne yapsak az. Onların rahatı ve mutluluğu hepimiz için çok önemli. Anne babalarınız için ne istersinizdiyesorsalar herhalde hepimiz ‘sıhhat ve afiyet’ dileriz. İşte



Herdem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nde, büyüklerimiz sosyal bir ortamda bulunacak, yeşillikler içinde yaşayacak, her türlü aktiviteden faydalanacak ve sağlıkları sürekli uzmanların kontrolünde olacak. Yani kısaca sıhhat ve afiyette olmaları sağlanacaktır. HerDem’i oluştururken yola bu amaçla çıktık. Sağlık ve hizmet sektöründe yepyeni bir kategori başlatıyoruz ve bu nedenle üstlendiğimiz bir sorumluluk var. Hedeflerimizi HerDem bünyesinde en kaliteli hizmeti, en güvenli ve en renkli yaşam alanını sunmak üzerine oluşturduk. HerDem’in bu alanda çok önemli bir ilk adım olacağına inanıyoruz” dedi.



Türkiye’de yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam nüfusun yüzde 8,7’sine tekabül ettiğini hatırlatan Ercan Uyan, “Bu oranın 2040 yılında yüzde 16,3 olması öngörülüyor. Kısacası nüfusumuzun giderek yaşlandığını da dikkate almamız gerekiyor. Ancak özellikle şehir hayatında büyüklerimizin çocuklarıyla bir arada yaşaması ve onlardan destek alması her zaman mümkün olmayabiliyor. Sabah herkes işe gidince büyükler evde tek başlarına kalıyor, sosyal aktivitelere fırsat bulamıyor ya da bir sağlık problemi yaşadıklarında, yalnız oldukları için endişe duyabiliyorlar. Tüm bunlar bizleri, büyüklerimizin keyifle ve güvenle yaşayabileceği, sağlıklarının kontrol altında olduğu, doğal ve aktif bir yaşam sunmaya sevk etti” diye konuştu.



Ercan Uyan, günümüzde emeklilik yaşı yasal olarak 63 - 65 olarak düzenlense de, bugün için ortalamada 55 yaşında emekli olmuş büyük bir kitlenin varlığından söz etmenin mümkün olduğunun altını çizerek şu noktalara değindi: “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 1960 yılında ortalama insan ömrü 50 iken, gelişen tedavi ve imkanlar neticesinde 2015 yılında ortalama insan ömrü 78’e çıkmış bulunuyor. 2023 yılında ise 80 yaşının üstüne çıkacağı öngörülüyor. Günümüzde ortalama insan ömrü 80’e dayanırken, 55 yaşında emekli olmuş bir kitle bulunuyor. Eğitim hayatı sonrası yaşadığı ömrün nerdeyse üçte birinden söz ediyoruz. Ülkemizde bu koca 25 yıl için geliştirilmiş çözümlere baktığımızda karşımıza sınırlı sayıda huzurevleri, yaşlı bakım ve destek üniteleri gibi bu kitlenin çok da istemediği çözümler çıkıyor. Dünyaya baktığımızda ise özellikle Amerika’da öncelikli olarak yaşlılar için sosyal ve aktif bir yaşam konseptinin geliştirildiğini gördük. Bizim de isteğimiz bu yöndeydi ve bu doğrultuda ilerleyerek HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’ni oluşturduk.”



HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin ilki İstanbul’un Silivri ilçesinin Selimpaşa Ortaköy beldesinde kuruluyor. Burası günlük yapılan hava ölçümlerin göre İstanbul’un en temiz bölgelerinden biri. Öte yandan uluslararası hava ölçüm değerlerinde kabul edilen temizlik sınırı pm2.5 ölçüm endeksine göre 50 birimken, Ortaköy’de bu değer, havanın en kirli olduğu Şubat ayında bile 39 olarak tespit ediliyor*. TEM ve E5 otoyollarının kesiştiği noktada bulunan Selimpaşa ulaşım anlamında da avantajlı bir konuma sahip. Birkaç yıl içerisinde tamamlanacak 3. Çevreyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu da Silivri’de kesişecek. Böylece dört ana aksla şehir merkezine 30 - 40 dakika içerisinde ulaşım sağlanabilecek.



Büyüklerimizin sağlık ihtiyaçlarına Acıbadem kalitesiyle çözüm üretilecek



HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin sağlık yönetimindeki çözüm ortaklığını Acıbadem Sağlık Grubu üstleniyor. HerDem sakinleri için özel bir çalışma yaptıklarını belirten Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü Rasim Topuz, “Büyüklerimizin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini uzman ekibimiz ile temin edeceğiz. HerDem bünyesinde doktor ve hemşirelerin 7/24 hizmete hazır olduğu bir sistem oluşturduk. HerDem sakinleri istediklerinde, Acıbadem Mobil tarafından özel olarak geliştirilen, akıllı bileklik, medikal takip sistemi ve dijital sağlık sistemlerini arkasında medikal koçluk hizmetini alarak da kullanılabilecekler.Ayrıca HerDem’deki büyüklerimizin yakınlarına özel mobil bir uygulama da hayata geçirildi; bu uygulama ile dijital platformda büyüklerinin sağlıklarına dair her türlü bilgiye ulaşabilecekler. Yaşlı ve kronik hasta bakımı konusunda hizmetler geliştiren ve sunan Acıbadem Mobil Sağlık olarak, HerDem’de de 7 gün 24 saat boyunca, acil ihtiyaçlardan rutin kontrollere kadar her daim büyüklerimizin yanında olacağız” dedi.



Amerika’nın deneyimli markası Avendelle: En geniş çaplı büyüme imkanını Türkiye’de gördük



Büyüklerimize özel bir yaşam, mimariden başlayarak HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nde çalışacak ekibe kadar apayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Bu nedenle HerDem, sağlık ve hizmet sektöründe uzmanlık sahibi, Amerika’nın en deneyimli firmalarından Avendelle ile işbirliği yapıyor. Avendelle, HerDem Sağlıklı Yaşam Köyleri’nin işletme yönetiminde Etra Holding ile birlikte hareket edecek.



Türkiye’ye büyük önem verdiklerini ifade eden Avendelle CEO’su, Terry Hubbard ise şunları söyledi: “Amerika dışında bu alandaki ilk açılımımızı HerDem ile Türkiye’de gerçekleştiriyoruz. Etra Holding’in yenilikçi yaklaşımından çok etkilendik. Birlikte, HerDem’de kaliteli, renk ve enerji dolu bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bunun için de Amerika’da pek çok farklı tesiste büyüklerimize sunduğumuz hizmet sayesinde sahip olduğumuz bütün deneyimden en rafine şekliyle yararlandık. Çünkü buradaki çalışmalarımıza büyük önem veriyoruz ve Türkiye’ye güveniyoruz. İstanbul’dan başlayarak HerDem markası altında çok önemli başarılara imza atacağımıza ve dünya çapında parmakla gösterilen bir marka oluşturacağımıza eminim.”



Türkiye’nin yedi bölgesinin renkleri HerDem’de buluşuyor



HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde konakların dış bölümü, Türkiye’nin yedi bölgesindeki yöresel konaklardan ilham alınarak tasarlandı. Hanelerin kapısı, ortak kullanım alanı olarak tasarlanmış üstü açılabilir bir avluya açılırken, böylece komşuluk ilişkilerinin yaşatılması hedefleniyor. Bahçede ise her haneye özel bir hobi bahçesi alanı bulunuyor. Satın alma ve kiralama opsiyonlarının sunulduğu evlerin yanı sıra HerDem sakinlerinin ziyaretçilerini rahatlıkla ağırlayabileceği misafirhaneler de bulunuyor. Bu sayede büyüklerimiz, yakınları, evlatları ve torunlarıyla rahatça vakit geçirip onları diledikleri şekilde misafir edebilecek.



Güne kuş cıvıltılarıyla başlayacak olan HerDem sakinleri, hobi bahçesinde sebze yetiştirip, kümesten yumurta toplayacak ya da süt sağabilecek. Evcil hayvanları gezdirmek için özel bir alan oluşturulan köyün içinde huzurun korunması adına otomobil kullanılmayacak. Köy içinde ulaşım ise özel olarak getirtilen kullanışlı golf araçlarıyla sağlanacak. Restoran, kafeterya, kır kahveleri, tiyatro ve sinema salonu, kütüphane, mesleki kurs atölyeleri, market, kuaför, dört mevsim kullanılabilecek yüzme havuzu, masaj terapi, açık ve kapalı spor alanları, tuz odaları, saman odaları, köpek parkı, doğal yürüyüş ve koşu parkurları, 9 delikli golf sahası, botanik parklar ve diğer pek çok şey HerDem sakinlerini bekliyor.



Köyün içerisinde tarım ve hayvan çiftliği bulunduğu için HerDem sakinleri meyve ve sebzelerini dalından koparıp yiyebilecek, günlük taze süt ve yumurta temin edilebilecekler. Hafta sonları torunları yanlarına gelenler ise çocuk parkları, çim oyun sahaları, yöresel mutfaklar, taş fırınlar, piknik alanlarında sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekler.



Sağlık ve ötesi… Ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, ebru kursu, saman odaları…



Büyüklerimiz çeşitli nedenlerle şehirde fırsat bulamadıkları aktiviteleri sınırsızca yapma imkanına HerDem’de sahip olacak. Ebru kursu, şapka dikim atölyesi, müzik dersleri, tiyatro, yazlık sinema, havuz kenarındaki kır kahvesi bunlardan yalnızca birkaçı. Türk kültüründen dünya mutfaklarına uzanan özel lezzetlerin sunulacağı restoranda, köyde yetiştirilen sağlıklı ve doğal ürünler kullanılacak. Spor yapmak isteyenler ise açık havada yürüyüş yapmanın ya da özel sahada golf oynamanın keyfini çıkaracak. Ayrıca özel olarak düzenlenecek kültür gezileri de yaşamlarına ayrı bir renk ve keyif katacak.



Köyün içindeki sosyal tesiste bir de yenilenme merkezi bulunuyor. Bu merkezde, stresten uzaklaştıran Kneipp havuzu, solunum sorunlarına çare olan tuz odaları, sıcaktan bunalmadan sauna etkisi yaşatan saman odaları, ağrılara iyi gelen sıcak su ve taş yatakları, geleneksel Türk hamamı, jakuzili havuzlar ve yüzme havuzu gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor.



HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde büyüklerimize rahat ve konforlu bir yaşam sunmak için bütün detaylar düşünülmüş bulunuyor. Hiçbir şeyin hayatlarına engel olmaması için evlerden sosyal tesise, yollardan kaldırımlara, banyodaki duş teknesinden özel tasarım lavabolara kadar her şey engelsiz yaşama uygun olarak hazırlandı. Evlerin içerisinde salonda, yatak odasında, banyoda, kısacası her yerde, her an görevlilere kolayca ulaşılabilmesi için çağrı butonları bulunuyor. Sosyal hayatın yanı sıra ev temizliği, eve yemek servisi, tadilat işleri, eczane desteği, kuru temizleme ve kuaför gibi büyüklerimizin ihtiyaç duyacağı tüm hizmetler de HerDem tarafından karşılanıyor.



Fiyat bilgisi:



Silivri’de kapılarını açmaya hazırlanan HerDem Sağlıklı Yaşam Köyü’nde her konakta 14 bağımsız hane ve 100 metrekare iç avlu bulunmaktadır. Brüt 60 metrekare olan bağımsız haneler, 1 oda, 1 yaşam alanı (Salon + mutfak), 1 banyodan ve 1 balkon / terastan oluşmaktadır. Satın alma fiyatları 286 bin TL’den (KDV dahil, tapu, noter masrafları ve abonmanlık hariç) başlamakta ve şerefiyesine göre değişmektedir. Her hane 7/24 sağlık hizmetinden ve genel ev temizliği paketinden aylık 550 TL (2018 fiyatları, her yıl TEFE - TÜFE artışlı) karşılığında faydalanacaktır.



Satın almadan konaklama yapmak isteyen misafirlerimiz yemek hariç, sağlık ve temizlik paketi dahil, kişi başı aylık 4.500 TL + KDV (2018 fiyatları, her yıl TEFE - TÜFE artışlı) ücretle köyümüzde konaklayabileceklerdir.



* Evler eksiksiz mobilyalı ve aksesuarlı teslim edilecektir.



* Her hanenin tahsisli kendine ait hobi bahçesi bulunmaktadır.



* Her konak yaz kış üstü açılır cam tavanlı iç avluya sahiptir. İç avlular dahi mobilyalı ve televizyonlu olarak kullanıma hazırdır.



* Hava kalite endeksi, havada bulunan 2,5 mikron büyüklüğündeki partiküllerin miktarını veren pm2.5 ölçümü ile oluşturulan bir değerdir. Hava kalite endeksinin 50’nin altında olması havanın temiz olduğunu gösterir. 50’nin üstündeki değerler, insan sağlığı için riskler oluşturabilmekte ve tavsiye edilmemektedir. Ölçümler güncel olarak yapılmış olup Şubat 2018 ayına aittir.