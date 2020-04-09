'Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende' kampanyası

Kardeş Eli Derneği Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yardım çalışmalarına başladı. ‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende’ sloganı ile yeni bir kampanya başlattı. Ülkemizin ve dünyanın geçtiği bu zor dönemde milletimizin maddi sıkıntılarına destek olmak amacıyla başlattığı kampanya ile Ramazan yardımları dahil olmak üzere yardım çalışmalarını ülkemizde arttırarak, herkesi birlik olmaya çağırdı

Dünya olarak zorlu bir süreçten geçmekteyiz. Çin’de başlayan Koronavirüs salgını ülkemizi de ciddi ölçüde etkiledi. Ekonomimiz zor bir zamandan geçiyor. Pek çok iş yeri kapanma noktasına geldi. İşçi çıkarımlarının ve ücretsiz izinlerin artması ile birlikte pek çok insan maddi zorluklar ile yalnız kaldı. Kardeş Eli Derneği ülkemizde zor durumda kalan, evini geçindiremeyen, yardıma ihtiyacı olan insanların yanında olmak için ‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende’ kampanyasını başlatarak Ramazan yardımları dahil olmak üzere yardım çalışmalarını Türkiye’ye de arttırarak tüm halkımızı birlik ve beraberlik için hassasiyet göstermeye ve destek olmaya davet etti.

Kardeş Eli Derneği Genel Sekreteri Abdullah ZİNCİRLİOĞLU kampanya ile ilgili şunları ifade etti: ‘’‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende!’ sloganımızla yola çıkıyoruz. İlk olarak en yakınımızdan başlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan insanları tespit ederek imkanlarımız doğrultusunda yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Kardeş Eli Derneği olarak dünyanın dört bir yanında yardıma ihtiyacı olan herkesin yanındayız. ‘Haydi Türkiye Bu Birlik Senin Sayende’ sosyal hareketimiz doğrultusunda derneğimize başvuran, ihtiyacı olan insanlara gıda ve yardım paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Dağıtımlarımızı ekiplerimiz ve İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ile gerçekleştiriyoruz.

Ülkemiz bugüne dek yardıma ihtiyacı olan her mazlumun yanında oldu. Kardeş Eli Derneği olarak biz de bu yardımların elçisi olduk. Birçok ülkeye yardımlarınızı ulaştırdık. Susuz kalana su, aç kalana aş, açıkta kalana ev olduk. Bugün ise bizim, bize ihtiyacımız var. Ramazan çalışmalarımız dahil olmak üzere yardım çalışmalarımızı ülkemizde arttırıyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubu ve derneğimizin tespit ettiği ailelere yardımlarımızı dağıtmak üzere çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 10 Bin gıda ve hijyen paketini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak.’’ dedi.