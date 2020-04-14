Haydar Baş da Koronavirüsü kurbanı oldu

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş ile ailesinden sekiz kişinin Koronavirüsüne yakalandığı, Haydar Baş'ın durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınmıştı. Ve Hayldar Baş Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Baş ve ailesinden 8 kişinin corona virüsüne yakalandığı dün sosyal medyaya yansımış ve 73 yaşındaki Haydar Baş’ın yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

1947 yılında Trabzon’da Prof. Dr. Haydar Baş ilk, orta ve lise tahsilini de kentte tamamlandı. 1970 senesinde, Kayseri’deki Erciyes Üniversitesi’ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan Baş, lisansüstü eğitimini ve doktorasını “Veda Hutbesinde İnsan Hakları” konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi’nde tamamladı ve bu üniversitede göreve başladı. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek “İslam ve Hz. Mevlana”, “Tasavvuf Tarihi”, “Din Sosyolojisi” ve “Din Psikolojisi” konularındaki tezleri neticesinde “Profesörlük” unvanını da aynı üniversiteden aldı.

KARİYERİ

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde çalışıyordu.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş’ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

-Mefkureci Öğretmenler Derneği’nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

-İPA A.Ş.’nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.’nin ve BAŞ Isı Sanayi’nin kurucusudur.

-Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

-Milli Basın Kurultayları’nı tertip eden Basın Kurulu’nun başkanıdır.

-Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) Genel Başkanı’dır.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk Koronavirüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 35 gün geçti. Dün 98 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1296’ya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 410 bin 556, toplam vaka sayısını 61 bin 49 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1786 entübe hasta sayısı 1063, iyileşen vaka sayısı ise 3957 oldunı açıkladı.