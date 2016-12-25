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Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi

HAKKARİLİ Emrah Kaya okul gezisinde tanıştığı Güney Koreli Eanjoo Ham ile Hakkari'de yapılan düğünle dünya evine girdi.

Güney Kore'den Hakkari'ye gelin geldi
HAKKARİLİ Emrah Kaya okul gezisinde tanıştığı Güney Koreli Eanjoo Ham ile Hakkari'de yapılan düğünle dünya evine girdi.

Hakkari Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulunda okurken 4 yıl önce üniversitelerin düzenlediği İstanbul gezisine çıkan Hakkarili 28 yaşındaki Emrah Kaya, kendisi gibi okul gezisine Güney Kore'den gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Eanjoo Ham ile bir vapurda tanıştı. Okul gezisi sırasında 1 hafta görüşen Kaya ile Ham birbirlerine aşık olunca görüşmelerini sürdürdü. Yaklaşık 4 yıl boyunca planlar yapan çift evlenmeye karar verdi.

HALI SAHADA YÖRESEL KIYAFETLERLE DÜĞÜN

Kaya ile Ham çiftinin düğün töreniiHakkari'de bir halı sahada gerçekleştirildi. Kar yağışı altında düğünün yapılacağı sahaya gelen ve burada fotoğraf çektiren Kaya ile Ham, davetliler tarafından alkış ve zılgıtlarla karşılandı. Takı töreni ardından gelin Ham ve damat Kaya, davetlilere kol kola girerek Kürtçe müzikler eşliğinde halay çekti. Damat Kaya, 4 yıl önce okul gezisi için çıktığı İstanbul'da Güney Koreli Eanjoo Ham ile tanıştığını belirterek, "Bu tanışmadan sonra ikimiz birbirizi sevdik ve evlenmeye karar verdik. Düğünümüzü de memleketim Hakkari'de gelenek ve göreneklerimize göre yaptık. Eşim Tıp Fakültesini bitirdi. Burada bir iş kurabilirsek burada hayatımızı sürdüreceğiz" dedi.







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