Giresun Yaylalarına 'Bayram karı' yağdı!

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesi özellikle Doğu Daradeniz Bölgesinde yaşayanlara sürpriz yaptı. Rize'de Gires'e akadar bölgede yaylalar Mayısayının son günlerinde kar ile karşılaştı.

Giresun bölgesinde Perşembe günü 30 derece civarına yükselen hava sıcaklığı 23 Mayıs günü köylerde 15-16 dereceye kadar düştü. Yaylalarda ise daha kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı iyice dibe vurdu.. Bu hızlı düşüş sahilde fırtına ve yağmurlara, orta bölgelerde yağmur ve dolu yağışına sebep olurken yaylalarda da önce dolu sonra da kar yağışına sebep oldu.

Giresun'un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya, Sis Dağı yaylalarında başlayan kar yağışı yaylalarda bulunan vatandaşlara sürpriz oldu. sürprizle karşılaşan vatandaşlar ve besiciler şaşkınlık yaşadı. Giresun’da dün itibarıyla etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yükseklerde etkili olan kar yağışıyla beraber yaylalar beyaza büründü. Özellikle Giresun Trabzon il sınırı olan Sis Dağı yaylasıyla, Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi olmak üzere Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarında kar yağışı etkili oldu.

Giresun Milletvekili Sabrı Öztürk'te kar yağışı ile ilgili fotoğraflar paylaştı sosyal medya hesabından.



Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Baharı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dediler. Yaylaya erken göç eden vatandaşlar soğuk ve kar yağışı yüzünden mağdur olduklarını söylediler.

Tirebolu’ya bağlı köylülerin yaşadığı Yaşmaklı Ağaçbaşı Yaylasında kar yağısı sonrası ortalık bembeyaz oldu. Eymür Köyü Muhtarı Sabri Gedik de bu güzelliği sosyal medyada bulunan hesabından

paylaşarak tüm dünyaya duyurdu.

