Gençlerden örnek dayanışma

Gaziosmanpaş Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan Gençlik ve Dayanışma derneği, gençleri biraraya toplayın sorunlarını çözme, birlik beraberlik sağlama yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Gençlik ve Dayanışma Derniği Başkanı Aydın Çırak, Dernek Merkezi'nin Gaziosmanpaşa ilçesinde olduğunu belirterek, faliyetlerinin Gaziosmanpaşa ağırlıklı olmasına rağmen, son zamanlarrda Eyüpsultan'lı gençlerle de diyalog kurduklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa ağırlıklı faaliyetlere yürüten gençlik derneği bünyesine Yeşilpınar nezdinde Eyüpsultan gençlerini de katarak yollarına güçlü şekilde devam eden Gençlik ve Dayanışma Derneği yeni yerinde ilk toplantıyı gerçekleştirdi. .Toplantya katılan gençler, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışacaklarını, Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar vermek için çalışan iç ve dış mihraklara karşı omuz olmuza alacaklarını vurguladılar.

Başkan Aydın Çırak, Türklük Gurur ve Şuurunu gençlerimize anlatmak Gençlik ve Dayanışma Derneğinin kurulduğunu ifade etti. Eyüp bölgesinden toplantıya katılan gençlere teşekkür eden Başkan Çırak, yapıyı daha da genişletecekleri mesajını verdi.