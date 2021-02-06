Genç kızların büyüme kitabı: Peki ya okuldayken regl olursam?

Ergenlik öncesindeki kızların soruları doğrultusunda hazırlanan Genç Kızların Büyüme Rehberi / Regl Kitabı, kızların regl olmaya ilk başladığında tuhaf ya da utanç verici olabilecek bir sürü şeye karşı tetikte olmalarını sağlıyor. Kitapta, “Peki ya okuldayken regl olursam?” diye soran kızlara, okuldayken regl olmayla nasıl baş edebilecekleri konusunda pratik yanıtlar sunuluyor.

EVİ ARAYIP TEMİZ İÇ ÇAMAŞIRI İSTE

Tuvalete gittiğinde regl olduğunu fark edersen birkaç seçeneğin var. İç çamaşırında yalnızca ufak bir leke varsa ilkyardım odasından ped veya tampon alıp sınıfa dönebilirsin.

Çok yoğun geldiyse ve aile büyüklerinden biri evdeyse onu arayıp sana temiz bir iç çamaşırı getirmesini isteyebilirsin.

BELİNE KAZAĞINI BAĞLAYIP TUVALETE GİT

Bazen de regl olduğunu anladığında derste olabilirsin. Bir anda çamaşırın ıslanabilir ya da sıvının sızdığını hissedebilirsin. Böyle bir durumda elini kaldırıp izin iste. Sonra da tuvalete gidip durumu kontrol et.

“Peki ya sıvı, insanların görebileceği şekilde eteğime ya da pantolonuma geçerse?”

Bu, yaşamlarının bir döneminde neredeyse herkesin (ya da en azından bundan korkan hemen herkesin) başına gelebilir. Bir kazak, kapüşonlu ya da uzun kollu gömlek giyiyorsan bunu çıkarıp o kısmı kapatacak şekilde beline bağlayabilirsin. Sonra da tuvalete gidip bir tampon ya da ped koyabilirsin. Eğer beline bağlayacak bir şeyin yoksa ve etek giyiyorsan, leke öne gelecek şekilde eteği çevirebilir ve tuvalete ulaşana kadar çantanı ya da kitaplarını önünde tutabilirsin. Ayrıca bir arkadaşından beline bağlayabilecek bir şey isteyebilirsin. Muhtemelen en yaygın çözüm, tuvalete kadar bir arkadaşının senin arkandan yürümesidir. Böylece onun dışında kimse lekeyi göremez.

TUVALET KAĞIDINDAN PED YAP

Ancak sıvının eteğine ya da pantolonuna geçme riski varsa bunu önlemek için bir şeyler yapman gerekecek. Tuvalet kağıdı ya da kağıt havludan kalınca bir ruloyu iç çamaşırının ağına ped gibi yerleştir. Tuvalet kağıdının kayıp düşmesinden endişe ediyorsan ağın etrafından dolayarak sar. Bu muhtemelen eve gidene kadar, ped ya da tampon alabileceğin bir yer bulana kadar seni idare edecektir.

ÇORAP VE BANDANANI KULLAN

Tuvalet kağıdı bulamayacağın bir yerde beklenmedik bir şekilde de regl olabilirsin ya da belki de reglinin ilk günü yoğun olduğundan tuvalet kağıdı yeterli gelmeyebilir. Bu durumlarda çantanda acil durum pedi olarak kullanabileceğin bir şeyler mutlaka vardır. Yedek çorapların çok iyi iş görür. Aynı şekilde bandanalar da öyle.

KIZLARDAN, KADINLARDAN PED İSTE

En önemlisi de yanında ped ya da tampon yoksa diğer kızlar ve kadınlardan yardım alabilirsin. Bu zorluğu mutlaka yaşadıklarından nasıl hissettiğini anlayabilirler. Pek çoğu da yanında acil durum pedi ya da tamponu taşır; hiç tanımadığın bir kadın bile ihtiyacın olduğunda memnuniyetle sana yardımcı olacaktır.

YEDEK ETEK VE PANTOLON BULUNDUR

Okul dolabında ya da sırt çantanda yedek bir etek ya da pantolon bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Bunlara ihtiyacın olmasa bile acil bir durumda daha rahat hissedersin.

Sürprizler olabileceği için, regl olmayı beklediğin günlerin hemen öncesinde günlük ped kullanmak da işe yarayabilir. Reglin yaklaşırken ya da en azından en yoğun olduğu günlerde koyu renk etek veya pantolonlar giymeye çalış, çünkü böyle koyu renklerde belli olmaz.

Martı Yayınları’ndan çıkan Genç Kızların Büyüme Rehberi Regl Kitabı, eğlenceli ve bilgilendirici illüstrasyonlarıyla genç kızlara, yaşamlarının bu yeni döneminde kendilerini güvende ve rahat hissettirecek sağlıklı bilgiler veriyor.