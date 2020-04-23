Gazeteci Yücel Süleyman Usta'dan sonra anne babası da vefat etti

AKİT TV sunucusu Süleyman Usta’nın ardından önce annesi bugün de babası yaşamını yitirdi

AKİT TV sunucusu Gateteci Yücel Süleyman Usta (55) corona virüsü tedavisi gördüğü hastanede 14 Nisan'da hayatını kaybetmişti.. Usta'nın hayatını kaybetmesinden dört saat sonra da annesi Nurhayat Usta'nın (80) şeker hastalığından hayata veda ettiği açıklandı. Bugün de Usta’nın babası İsmail Usta'nın hayata veda ettiği öğrenildi.

USTA AİLESİ ÖLÜMLERLE SARSILDI

Usta'nın babası İsmail Usta'nın beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi Usta ailesi camiasında büşük şok yarattı.. İsmail Usta, Kanlıca Mezarlığına defnedildi. Usta ailesi yaşadıkları peş peşe ölümlerle sarsıldı.

Süleyman USta'nın daha önce hayata veda etmeden sosyal medyadan paylaştığı mesaj da dikkat çekmişti.