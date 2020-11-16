Gazeteci Ahmet Kekeç Eyüpsultan'da son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci/Yazar Ahmet Kekeç(59), Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kekeç, İstanbul Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce 2 kez kanser tedavisi gören Gazeteci Ahmet Kekeç'in hayatını kaybetmesi üzerine Cenaze namazı için Eyüp Sultan Camii önünde güevinlik önlemleri alındı. Coronavirüs'Ten dolayı mesafenin korunması yolunda görevliler cenazeye gelenleri uyardı. Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazına müteakip yapılan cenaze töreninde namaz kılınıp dua edildi.

Cenazeye çok sayıda siyasetçi ve gazeteci katıldı

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve bazı milletvekilleri, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ve belediye başkanları, edebiyat, siyaset ve basın dünyasından isimler ile Kekeç'in akrabaları saf tuttu.

Namazın ardından Kekeç'in naaşı defnedileceği Eyüp Sultan Mezarlığı'na götürülmek üzere katılımcıların omzunda cenaze aracına taşındı.

"Kendisini her zaman Türkiye'de saygıyla hatırlayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, törenin ardından yaptığı açıklamada, Kekeç'in ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Ahmet Kekeç ile 25-30 yıllık bir hukukunun ve dostluğunun bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Allah öncelikle çektiği acılarını, hastalıkları sırasında çektiklerini hasenatına vesile kılsın. Günahlarından arınmaya bir vesile kılsın diye temenni ve niyaz ediyoruz. Gerçekten Ahmet Kekeç şahsiyetli, onurlu, Türkiye'de demokrasiden yana, millet iradesinden yana, milletin inançlarından, milletin değerlerinden yana, hayatı boyunca mücadele etmiş bir kalem erbabıydı. Bir fikir erbabıydı. Gerçekten bu duruşunu en zor zamanlarda hiç tavizsiz bir şekilde, sağına soluna bakmadan bu mücadelesine devam etti. Geride güzel bir mücadele örneği bırakmış oldu. Kendisini her zaman Türkiye'de saygıyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin."

Kurtulmuş, Kekeç'in genç gazeteci ve yazarlara örnek olmasını temenni etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan ailesi cenaze törenine katılamadı

Merhum Kekeç'in koronavirüs tedavisi gören aile fertleri karantina süreci dolayısıyla cenaze törenine katılamadı. Taziyeleri, ağabeyi Nusret, kardeşi Hüseyin ve amcası Derviş Kekeç kabul etti.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı STK'lar ve medya kuruluşları da çelenk gönderdi.

Kekeç'in cenazesi törenin ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Ahmet Kekeç kimdir?

Malatya'da 3 Ocak 1961 yılında dünyaya gelen Star Gazetesi yazarı Kekeç, doğduğu şehirde eğitim hayatına başladı ve sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ile Atatürk Lisesi'nden 1978'de mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra ailesinin de yönlendirmesiyle üniversite hayatına Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nde başlayan Kekeç, 17 yaşındayken Gırgır dergisinde mizah öyküleri yayımlamaya başladı.

Kekeç, kaleme aldığı hikaye, eleştiri ve denemeleri 1980'den itibaren Aylık Dergi, Mavera, Yönelişler, Kayıtlar, Kırkayak (Kırklar), Kitap Dergisi, Girişim, İmza dergilerinde yayınladı. Yazar aynı zamanda 1989'da "İmza" dergisinin kurucuları arasında da yer aldı.

Aynı dönemlerde gazetecilik mesleğine de adım atan Kekeç, ilk olarak "Milli Gazete" (1985), "Yeni Haber", "Zaman" (1986), Vahdet (1988), Yeni Şafak (1999) ve "Akit" gazetelerinde editör ve köşe yazarlığı gibi görevlerde bulundu.

Kekeç, Gençlik dergisi tarafından 1997'de "yılın yazarı" seçildi. Aynı yıl Türkiye Yazarlar Birliği "Basın -Fıkra Ödülü"nü, 1999'da ise "Yağmurdan Sonra" adlı romanı ile Tuzla Belediyesi Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü aldı.

Kanal 7'de bir yıl kadar yorumculuk da yapan Ahmet Kekeç, bir dönem Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte "Memleket Meselesi"nin yanı sıra yine aynı kanalda "Derin Mevzu" adlı tartışma-sohbet programını sundu.

Kekeç, daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte "Nerede Kalmıştık", Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte "Tarihçe", Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte "En Sıra Dışı" adlı üç televizyon programında yer aldı.

Kekeç, son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştırmıştı ve 2016 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığına devam ediyordu.

Usta yazarın hayatı boyunca kaleme aldığı eserler ise şöyle:

Öykü, "Son İyi Şeyler" (1985), roman "Yağmurdan Sonra" (2000), deneme "Beni Türk İmamlarına Emanet Ediniz" (1991), "Atam Sen Kalk Ben Yatam" (1993), "İnek Sosyalizmi" (1996), "Maalesef Türkiye" (1996), "Yurtta Sus Cihanda Sus" (1996), "Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum" (1999), "Kalanlar" (2003), anı "Derin Roman" (2004), günce "Kanamalı Haydut" (2005), inceleme- araştırma "CIA ve 12 Eylül -Bir İhtilalin Romanı" (1993), "Ali Şükrü Bey Cinayeti" (1996), "Sıkı Adamlar" (2002).