Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı. Peki, Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Feridun Hadi Sinirlioğlu nerelidir? İşte, merak edilenler.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı ve kendisine "büyükelçi" unvanı verildi. Peki, Feridun Hadi Sinirlioğlu kimdir? Feridun Hadi Sinirlioğlu nerelidir? İşte, Feridun Hadi Sinirlioğlu hakkında merak edilenler.

FERİDUN HADİ SİNİRLİOĞLU KİMDİR?

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 1956'de Giresun Görele'de doğdu. Sinirlioğlu,İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde üniversite eğitimi aldı.

Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde, yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Feridun Hadi Sinirlioğlu bir dönem Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Büyükelçisi olarak görev aldı. 2009-2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve 2015 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşturulan geçici seçim hükûmetinde Türkiye Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Son olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın imzasıyla, 30.01.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı ve kendisine "büyükelçi" unvanı verildi.