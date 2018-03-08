Feray’ın adı parkta yaşatılacak

MERSİN’de, geçtiğimiz yıl öldürülen üniversite öğrencisi Feray Şahin’in (23) adının verildiği parkın açılışı '8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirildi.Merkez Mezitli ilçesinde Yeni Mahalle’deki törende gözyaşları içerisinde söz alan Feray Şahin’in annesi Aysel Şahin, "Böylesi bir günde ne söylenir ki? Sözün bittiği yerdeyiz. İsmi bu parkta kendisi hep kalbimizde olacak. Ben Türkiye’den sadece adalet istiyorum. Öldürülen bütün kadınlar için adalet istiyorum. Başka Feray'lar öldürülmesin istiyorum. Biz 23 yaşında gencecik kızımızı kaybettik ama başka analar ağlamasın istiyorum" diye konuştu.Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, kadına yapılan şiddete dur demek için çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi:"Feray Şahin belediyemizde staj yaparken genç yaşında öldürüldü. Bizde bir yere isminin verilerek hatırlanması konusunu Belediye Meclis toplantımızda dile getirdik. Bu kızımız sizin bir evladınız olabilirdi. Yarın kızınızın adının Feray olmayacağını kimse kestiremiyor. Kadın şiddeti ve cinayeti son buluncaya kadar mücadele etmemiz gerekiyor. Şairimizin dediği gibi ‘Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek’ bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Cinsiyet eşitliği konusunda mücadele etmemiz gerekiyor. Kadınlara yapılan şiddete dur dememiz gerekiyor. Daha kısa bir süre önce maalesef ülkemizde çok güldüğü bahane edilerek öldürülen kadınımız oldu. Hiçbir insanımız şiddeti hak etmiyor. Ama maalesef halen ülkemizde çeşitli nedenlerle ağıtlar yakılıyor. Adalet yerini bulsun, hukuk işlesin istiyoruz. Ancak biz bu direnişi yapmadığımız sürece hiçbir şey son olmaz. Böylesi günler bu nedenle önemli. Karşı taraftakiler bizlerin yalnız olmadığını, güçlü bir şekilde haykırdığımızı görsün istiyoruz."