Eyüp’te Giresunluların isyanı… Belediye üst kadrosunda neden yokuz?

Eyüp’te birinci sıra nüfusa sahip olan Giresunlular, Belediye kadrolarında üst düzeyde bir hemşerilerinin olmamasına isyan ediyor. Giresunluların yoğunlukta olduğu Silahtara, Mahallesi, Alibeyköy, Yeşilpınar, Sakarya, Esentepe semtlerinde Giresunlular arasında, “Neden bizden bir Başkan yardımcısı yok. En fazla oy ve nüfus Giresunlulara ait. Buruda Belediye başkanını belirleyen Giresunlular. Ama Belediye’de bir başkan yardımcımız, üst düzey bir bürokratımız yok” isyan edercesine konuşmalar geçtiği öğrenildi.

Tüm siyasi partilere ait Giresunlar arasında bundan sonraki seçimlerde bir mutabakat oluşturma ve hangi parti Giresunlu Belediye Başkan adayı veya kendi önerdikleri Giresunluları aday gösterirse örgütlenip o parti lehine çalışma yapmayı planladıkları konuşuluyor.

Milletvekili seçimlerinde de siyaset gözetmeksizin, hemşehri bazlı çalışma için kulis yapıldığı da sızan bilgiler arasında.

SEÇİM ANAHTARI HEMŞEHRİ STRATEJİSİNDE

İstanbul'da, 2017 kayıtlarına göre; Giresun nüfusuna kayıtlı toplam 493 bin 695 kişi bulunuyor. Giresun Sivas ve Kastamonu’nun ardından İstanbul’un üçüncü yoğun nüfusuna sahip il.

EN ÇOK ÜMRANİYE'DE

İstanbul'un küçük ilçelerinden olan Adalar'da 121 Giresunlu yaşarken Ataşehir'de 15 bin 448 Giresunlu yaşamını sürdürüyor. Bağcılar, Eyüp, Beyoğlu, Beykoz, Esenler, Pendik, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Ümraniye'de 20 bin ve üzeri Giresun nüfusuna kayıtlı vatandaş bulunuyor. Giresunlular'ın en yoğun yaşadığı yer ise 28 bin 283 kişiyle Ümraniye olarak görünüyor.