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‘Evimizin Sağlık Elçileri’ nin İstanbul’daki üçüncü eğitimi Beyoğlu’nda…

Sanofi Pasteur’un Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) işbirliğiyle başlattığı ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında önlenebilir hastalıklara dikkat çekiliyor. Daha önce İstanbul’un farklı semtlerinde ve Gaziantep’te verilen eğitimin üçüncüsü Beyoğlu Şişhane Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Eğitim toplantısına çok sayıda katılımcının yanı sıra ünlü isimler de katıldı.

‘Evimizin Sağlık Elçileri’ nin İstanbul’daki üçüncü eğitimi Beyoğlu’nda…
Sanofi Pasteur’un Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) işbirliğiyle başlattığı ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi kapsamında önlenebilir hastalıklara dikkat çekiliyor. Daha önce İstanbul’un farklı semtlerinde ve Gaziantep’te verilen eğitimin üçüncüsü Beyoğlu Şişhane Gençlik Merkezi’nde yapıldı. Eğitim toplantısına çok sayıda katılımcının yanı sıra ünlü isimler de katıldı.

Sanofi Pasteur ve ÇABA Derneği işbirliği ile yürütülen ‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesinin üçüncü eğitimi Beyoğlu Şişhane Gençlik Merkezi’nde ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Keremcem ve karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun katıldığı toplantıya ilgi oldukça yüksekti. Aynı zamanda toplantıya katılan Dr. Özlem Cankurtaran, Doç. Dr. Tamer Karşıdağ, Doç Dr. Aytuğ Altundağ etkinliğin sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Her evde bir ‘sağlık elçisi’ yaratmak için Türkiye’nin farklı illerinde yapılacak eğitim programlarını kapsayan proje ile anneler bilgilendirilerek aileden başlayan sağlık bilinciyle topluma katkı sağlanması amaçlanıyor.

Projenin lansman etkinliği İstanbul’da 4 Kasım 2017 tarihinde yapıldı. Proje kapsamında ilk eğitim ise 18 Kasım’da Gaziantep’te 250 kişinin katıldığı bir organizasyonla gerçekleşti. Projenin amacı; hastalıklardan korunma konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesinin yanı sıra toplumda farkındalık yaratarak sağlıklı bir geleceğin oluşmasına da destek olmak.

‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi, bu yıl 11 ilde yapılacak eğitimlerle devam edecek. Proje ile her evde bir sağlık elçisi oluşturulması hedefleniyor.

Eğitime katılanlara sertifika

Proje çerçevesinde eğitime katılanlara ‘Evimizin Sağlık Elçisi’ sertifikası veriliyor. Bu elçilerin de çevresindeki insanları bilinçlendirmesi için düzenli bilgilendirmeler yapılmaya devam ediliyor. Bilinçlendirme çalışmaları aynı zamanda sosyal medya ve internet sitesi aracılığıyla da destekleniyor.

‘Evimizin Sağlık Elçileri’ projesi hem yüz yüze toplantılar hem de diğer iletişim kanallarından verilecek mesajlar ve doktor sunumları ile desteklenecek. Bu eğitimler sayesinde geniş bir kitlenin de sağlık okur-yazarlığı konusunda da bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Sanofi Hakkında

Sağlıkta global bir lider olan Sanofi hastaların ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi çözümleri keşfeder, geliştirir ve hizmete sunar. Sanofi’nin güç kaynağı olan alanlar şunlardır: Diyabet çözümleri, beşeri aşılar, yenilikçi ilaçlar, tüketici sağlığı, gelişen pazarlar ve Sanofi Genzyme. Sanofi, Paris (EURONEXT: SAN) ve New York (NYSE: SNY) borsalarında işlem görmektedir.
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‘Evimizin Sağlık Elçileri’ Projesinin İstanbul’daki üçüncü Eğitimi Beyoğlu’nda…
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