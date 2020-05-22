EvdeKal, Ramazan ayında satışları patlattı

Metro Türkiye, koronavirüs gündemi nedeniyle değişen satın alma davranışlarının ramazan ayında da devam ettiğini açıkladı. Evde daha fazla zaman harcanan bugünlerde hijyen ve bakım ürünlerinden kişisel gelişime, teknik araçlardan gıdaya kadar birçok üründe artış yaşandığı açıklayan Metro Türkiye,özellikle evde vakit geçirmeye yönelik ürün gruplarında ve hazır gıdalardaki artışa dikkat çekti.

Koronavirüs gündemi nedeniyle değişen satın alma davranışlarının ramazan ayında da devam ettiğini Türkiye genelindeki 37 mağazasındaki güncel verilere göre değerlendiren Metro Türkiye, bugünlerde gıda ve gıda dışı ürünlerde önemli bir artış yaşandığını açıkladı. Satın alınan ürünlere göre ramazan ayında da yeni hobiler ediniyor; kişisel gelişimize odaklanıyor ve mutfakta aktif vakit geçirmeye devam ediyoruz.

Hazır gıdalar ve atıştırmalıklar vazgeçilmez

Metro Türkiye tarafından açıklanan verilere göre, evde kaldığımız bu günlerde hazır ve donuk gıdalarda önemli bir artış gözlemledi.Donuk balık ürünlerinde 1,7 kat, ekmek ve pastane ürünlerinde 1,8 kat, meyvelerde ise 1,6 kat artış yaşandı. Aynı zamanda kahvaltılık grubu satışlarındaki oranlar da dikkat çekti. Sucuk, sosis ve salam satışlarında ortalama 2 kat artış olduğu belirtilirken, yumurtada 2,1, zeytinde 1,4, tereyağında 1,4 kat artış gözlemlendi. Ayrıca süt ve süt ürünlerinde de ortalama 1,9 kat, hijyen hassasiyetinin artmasıyla kullan at eldiven ve kıyafetlerde de 7,7 artış olduğu ifade edildi.

Ramazanda kişisel gelişimimize odaklandık

Satın alma rakamlarındaki oranlara göre tüketicilerin ramazan ayında da yeni hobiler edinmeye devam ettiğini belirten Metro Türkiye,resim ve çizim ürünlerinde 3 kat, oyun ve yapboz grubunda 5,5 kat, bahçecilik ürünlerinde ise 2,5 kat artış yaşandığını açıkladı. Tüketicilerin bu süreçte de sporu ihmal etmediklerini ifade eden Metro Türkiye, spor aletlerinde de 4 kat artış olduğunu belirtti.

Bununla birlikte zorunlu olduğu durumlarda sokağa çıkmak için gerekli olan kişisel koruyucu ekipmanlardan olan maske, eldiven ve siperlik gibi ürünlerde 2 kat artış yaşandığını ifade eden Metro Türkiye, fırın, mikser ve çay makinesi gibi ürünlerde de aynı oranda artış yaşandığını açıkladı. Evden çalışma sürecinin aktif olarak devam etmesiyle de kamera ve kulaklık gibi teknik ürünlerde de 3 kat artış yaşandı.