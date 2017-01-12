Estetik yaptırmak isteyenlere; 2017 trendleri

Dünyada hızlıca yaygınlaşan ameliyatsız estetik uygulamaları 2017 yılında da ilgi çekmeye devam ediyor.



Aşk Tutamaçlarına Veda Zamanı…



Vücutta kalıcı yağlanmada ilk bölge olan aşk tutamaçlarından artık ameliyat olmadan hem kısa bir sürede hem de ağrısız bir şekilde kurtulmak mümkün. Günlük yaşama hemen dönebileceğiniz, bir öğle vaktini ayıracak kadar kısa süren bir uygulama olan Lipocel Body Hifu, soğutma odaklı ultrason teknolojisi ile yaz kış demeden ameliyatsız incelme isteyenler için çözüm oluyor. Karın, basen, bel bölgesi, kol ve deri altında en az 1 cm kalınlıkta yağ bulunan bölgeler için etkili olan Lipocel, özel soğutmalı başlığı sayesinde de ağrısız ve günlük hayatı da etkilemiyor. Uygulama esnasında deri altı kolajen destek doku uyarılıyor ve daha gergin bir deri elde ediliyor.



Kalıcı ve dolgun dudaklara sahip olmaya ne dersiniz?



Dudaklarını dolgunlaştırmak, büyütmek isteyenler, kalıcı dudak dolgunlaştırması Permalip ile istedikleri dudaklara kavuşuyor. Permalip, kalıcılığıyla fark yaratırken istenildiğinde de çıkarılma özelliği ile diğer yöntemlerden ayrışıyor. Farklı boy ve dolgunlukta seçenekleri olan Permalip, kişinin ihtiyacına göre doğru implantı doktoru ile birlikte seçmesine olanak da sunuyor.



Ses Dalgalarıyla Gençleşin..



Cilt uygulamalarında en önemli üç teknolojiyi bir sistemde buluşturan Ultracel, cildin her katmanına ulaşarak hastalara geniş bir tedavi aralığı sunuyor. Ultracel Hifu, Altın İğne Tedavisi, Grid Fraksiyonel Radyo Frekans Tedavisini son teknolojileriyle tek sistemde sunan Ultracel, cildin ihtiyacına göre kısa zamanda günlük hayatı etkilemeyen bir çözüm sunuyor.



Çatlaklardan Kurtulmak Artık Mümkün…



Çatlaklardan kurtulmak isteyenler ise çatlak tedavisinde son trend Biodermogenesi ile tanışıyor. Biodermogenesi tedavisi, tahrip olan deriyi, destek katmanlarını enerji bazlı cihaz yardımıyla uyarıyor ve yeniden yapılandırıyor. Bi-One adı verilen bu cihazla düzenli seanslarla çatlaklar yok edilirken, dokular tekrar canlanıyor ve cilt doğal rengine dönüyor.



Beautyform güvencesiyle Türkiye’ye gelen Lipocel Body Hıfu, Permalip, Ultracel, Bi-One etkili çözümler sunuyor.