Erkek Eldiven Modelleri ve Kadın Eldiven Modelleri

Eldivenler model ve çeşitleri ile estetik açıdan hoş duruyor hemde soğuk kış günlerinde ellerinizi sıcacık tutuyor. Parmaksız eldiven, deri eldiven, dokunmatik eldiven, kürklü eldiven, polar eldiven, kar eldiveni, triko eldiven, kadın eldiveni, erkek eldiveni, çocuk eldiveni, çift eldiveni, uzun ve kısa eldiven modelleri. Soğuk kış günlerinde ellerinizin üşümemesi için kışlık eldiven modellerinden birini giyebilirsiniz. Kışlık eldivenler, genelde parmaklı yapıdadır ve bilekte biterler. Saf yünden üretilen kışlık eldivenler soğuk havalarda elleri sıcak tutmaya yardımcı olmaktadır. Karlı havalarda dışarı çıktığınızda, ellerinizi korur ve özgürce karlı havanın tadını çıkarabilmek için mutlaka kışlık eldiven kullanmanız tavsiye edilir. Aşırı soğuk havalarda eldiven kullanılmadığı zaman eller kızarır ve uyuşur. Üstelik soğuk hava ellerinizin kurumasına ve çatlamasına sebep olduğu için ellerinize her daim özen göstermeniz gereklidir.

Kışın kullanılan erkek eldiven modelleri arasında bir de deri eldivenler bulunmaktadır. Kışın klasik giyinmeyi seviyorsanız, kombininizi tamamlamak için deri eldiven kullanmayı tercih edebilirsiniz. Deri erkek eldiven modelleri arasında birbirinden farklı renkler bulunmaktadır. Özellikle bordo, kahverengi ve siyah renkli eldivenler, en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Erkek eldiven modelleri arasında bir de parmaksız eldivenler bulunmaktadır. Kışın tarz sahibi bir görüntü sergilemek için rengarenk örgü eldivenlerini kullanmayı tercih edebilirsiniz. Satın alacağınız eldivenlerinizi şapkalarınızla ve atkılarınızla uygun renklerde seçerseniz, son derece uyumlu bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Soğuk havalarda ellerinizi korumak ve güzel görünmek için üzerinde tüy detayları bulunan ponponlu, kürklü, deri, polar, dirseklere kadar uzun örgü kadın eldiven modellerini kullanabilirsiniz. Parmaksız eldivenler çok kullanışlı olduğu için en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır. Kadın eldiven modelleri arasında hem kışlık eldivenler hem de fantezi eldivenler bulunmaktadır. Fantezi eldivenler arasında, tuvaletlerle ya da abiye elbise modelleri ile giyilebilen eldivenler bulunmaktadır. Bir davete katılacaksanız, son derece asil görünmek için tuvaletinizin rengi ile uyumlu tül bir eldiven kullanmayı tercih edebilirsiniz.Tül eldivenler genelde bilek kısmında biter ve oldukça şık bir görüntü sergiler.

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