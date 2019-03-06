Emniyet emekli Müdürlerinden Yuksel Tunçel vefat etti

Emekli emniyet müdürü Yüksel Tunçel bu sabaha karşı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gazeteci, yazar ve bireysel gelişim uzmanı Melda Tunçel'in babası olan Yüksel Tuncel 7 Mart Perşembe günü Karacaahmet camiinde Öğle Namazına müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.



1944 yılında doğan Yüksel Tunçel pankreas kanseri nedeniyle bir süredir Koç ÜNiversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.



1966 yılında Ankara Polis Koleji'nden mezun olduktan sonra Polis Akademisi'nde eğitimini tamamlayan Yüksel Tunçel, İstanbul'da Siyasi Şube, 2.Şube, Taksim, Beykoz, Üsküdar bölgelerinde başkomiserlik görevinde bulundu.



İstanbul'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ardından Hakkâri, Adıyaman, Diyarbakır ve Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü yaptı.



İstanbul Florya Polis Eğitim Merkezi ve Afyon Polis Okulu Müdürlüğü de yapan Yüksel Tunçel, İngiltere Birleşik Krallık Scotland Yard ve Fransız Polis Akademileri ile yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Polis Teşkilatı adına ödüller almıştı.



Yüksel Tunçel'in cenazesi 7 Mart Perşembe günü öğle namazını takiben Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet aile mezarlığında toprağa verilecek.



BABAM KARAKOLDA DOĞDUM DERDİ



Yüksel Tunçel’in kızı Melda Tunçel, hastanede yattığı sırada ziyarete gelen meslektaşlara bilgil verirken, babasıyla ilgili şu anektodu anlatmıştı: Babamın babası da polisti. Babam bize hep ben karakolda doğdum derdi. Bilinci kapalı olarak odasında yatarken bir gün üniformalı hastane polisi odasına girince gözlerini açtı. Doktorlar, polis ziyaretlerinin iyi olacağını söyleyince böyle sürpriz bir ziyaret organize ettik.



aydınSes Medya ailesi olarak merhum Yüksel Tunçel'e Allah'tan rahmet, meslektaşımız ve değerli dostumuz Melda Tunçel'e başsağlığı ve sabır diliyoruz.



MUSTAFA ÇALIŞKAN’DAN ZİYARET TALİMATI VERMİŞTİ



Bu arada hastane doktorlarının da tavsiyesiyle Yüksel Tunçel’in ailesi İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. İstanbul EMinyeti Müdürü Mustafa Çalışkan, Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen ve bir grup polise Yüksel Tunçel’i ziyaret edilmesi talimatı vermişti.



ÜNİFORMALI POLİSLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİNİ AÇLIŞTI



Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü Cenk Özmen ve bir grup polis memuru Yüksel Tunçel’i odasında ziyaret etmiş, Tunçel, karşısında bir grup üniformalı polisi görünce gözlerini yeniden açmıştı.



ŞAPKA VE ÇİÇEK HEDİYE ETMİŞLERDİ



Ziyarete gelen resmi üniformalı polisler, Yüksel Tunçel’e emniyet müdürü şapkası hediye etmişti. Tunçel, hediye edilen şapkayı hep yatağındu tutmuştu.



