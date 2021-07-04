Emine Acar Deniz Yıldızı Derneği başkanlığını bıraktı

Giresun'da merkezli ve yardım hizmetleriyle çok sayıda ihtiyaç sahibine katkı sağlayan Deniz Yıldızı Derneği'nin kurucu Başkanı Emine Acar, görevi devretti.

Merkezi Giresun’da bulunan iyilik hareketi Denizyıldızı Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Kurucu Başkan Emine Acar tekrar aday olmadı. Dernek Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Karahasan aday gösterildi. Tek aday olan Cumhur Karahasan Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Giresun ve bölge için 2006 yılından bu yana bir çok projeye imza atan, ihtiyaç sahiplerine onlarca ev yaparak sıcak yuva kurmalarına yardımcı olan Deniz Yıldızı Derneği, yüzlerce aileye de gıda başta olmakz üzere çeşitli alanlarda katkıda bulundu. Çok sayıda yetimln de yüzünü güldürdü,

Giresun için bir şans olan Deniz Yıldızı Derneği kurucu başkanı Emine Acar ve başkan vekili Ferhat Deniz'in önderliğinde yaptığı hizmetlerle yurt genelinde gündem oluşturan hizmetler yaptı. Dernek Yönetim Kurulun'da bulunan Halil Kütük de Giresun Sivil Toplum Kuruluşlarınön öncü isemlerinden biri olarak biliniyor. Deniz Yıldızı Derneği'nin yeni başkan Cumhur Karahasan ve yönetim kurulu tarafından aynı netelikte hizmetlerine devam etmesine güvenle bakılıyor.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Cumhur Karahasan

Ferhat Deniz

Eyüp ÇİFTÇİ

İhsan YÜKSEL

Halil KÜTÜK

Arzu DAMCI

Nihat YAYLA

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Abdullah AKGÜN

Aydın KÖMÜRCÜ

Turan BEKAROĞLU

Abdullah AYVAZ

Gülten KOÇ

Recep ŞAHİN

Sedat ÇÖRT

Denetleme Kurulu Üyeleri

Fatma ERTÜRK

Ayşe ÇETİN

Halil ŞAHİN

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Ömer UZUN

İbrahim İNÇ

Yunus KEMAL

Olarak görev aldılar bizde gazete olarak yeni Başkan ve yönetimi tebrik eder başarılar dileriz.