Emine Acar Deniz Yıldızı Derneği başkanlığını bıraktı
Giresun'da merkezli ve yardım hizmetleriyle çok sayıda ihtiyaç sahibine katkı sağlayan Deniz Yıldızı Derneği'nin kurucu Başkanı Emine Acar, görevi devretti.
Giresun'da merkezli ve yardım hizmetleriyle çok sayıda ihtiyaç sahibine katkı sağlayan Deniz Yıldızı Derneği'nin kurucu Başkanı Emine Acar, görevi devretti.
Merkezi Giresun’da bulunan iyilik hareketi Denizyıldızı Derneği'nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Toplantıda Kurucu Başkan Emine Acar tekrar aday olmadı. Dernek Başkanlığına Yönetim Kurulu üyesi Cumhur Karahasan aday gösterildi. Tek aday olan Cumhur Karahasan Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Giresun ve bölge için 2006 yılından bu yana bir çok projeye imza atan, ihtiyaç sahiplerine onlarca ev yaparak sıcak yuva kurmalarına yardımcı olan Deniz Yıldızı Derneği, yüzlerce aileye de gıda başta olmakz üzere çeşitli alanlarda katkıda bulundu. Çok sayıda yetimln de yüzünü güldürdü,
Giresun için bir şans olan Deniz Yıldızı Derneği kurucu başkanı Emine Acar ve başkan vekili Ferhat Deniz'in önderliğinde yaptığı hizmetlerle yurt genelinde gündem oluşturan hizmetler yaptı. Dernek Yönetim Kurulun'da bulunan Halil Kütük de Giresun Sivil Toplum Kuruluşlarınön öncü isemlerinden biri olarak biliniyor. Deniz Yıldızı Derneği'nin yeni başkan Cumhur Karahasan ve yönetim kurulu tarafından aynı netelikte hizmetlerine devam etmesine güvenle bakılıyor.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Cumhur Karahasan
Ferhat Deniz
Eyüp ÇİFTÇİ
İhsan YÜKSEL
Halil KÜTÜK
Arzu DAMCI
Nihat YAYLA
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Abdullah AKGÜN
Aydın KÖMÜRCÜ
Turan BEKAROĞLU
Abdullah AYVAZ
Gülten KOÇ
Recep ŞAHİN
Sedat ÇÖRT
Denetleme Kurulu Üyeleri
Fatma ERTÜRK
Ayşe ÇETİN
Halil ŞAHİN
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Ömer UZUN
İbrahim İNÇ
Yunus KEMAL
Olarak görev aldılar bizde gazete olarak yeni Başkan ve yönetimi tebrik eder başarılar dileriz.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|03:33
|Güneş
|05:31
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:47
|Yatsı
|22:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016