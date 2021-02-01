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Ege Denizi'nde ardarda deprem! İstanbul, İzmir ve birçok ilde hissedildi...

Ege Denizi bu sabah peş peşe depremlerle sallandı. AFAD'dan son dakika açıklamaları art arda gelirken merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1 ve 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

YAŞAM 01.02.2021, 09:20 Murat Aydın
Ege Denizi'nde ardarda deprem! İstanbul, İzmir ve birçok ilde hissedildi...

Alınan son dakika bilgisine göre, İstanbul, İzmir ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD, saat 08.03'te gerçekleşen depremin Ege Denizi'nde meydana geldiğini bildirirken şiddetini 4.1 olarak duyurdu. Deprem, Karaburun başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçesinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre ise Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, 9 km derinlikte gerçekleşti. Öte yandan, Ege Denizi'nde 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi ve İstanbul'dan da hissedildi.

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul, İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından 08.03'te meydana gelen ve İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin son dakika bilgi notu paylaşıldı. AFAD son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem, 24 km derinlikte gerçekleşti. AFAD, Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin İzmir'in Karaburun ilçesi başta olmak üzere birçok ilçesinden hissedildiğini bildirdi. Öte yandan, saat 08.46'da Ege Denizi açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de şiddetli olarak hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DUYURDU: İZMİR'DE DEPREM!

AFAD'ın ardından Kandilli Rasathanesi de İzmir'in birçok yerinden hissedilen depreme ilişkin bilgi paylaştı. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Ege Denizi açıklarında meydana gelen deprem, 4.1 şiddetinde ve 9 km derinlikte gerçekleşti.

DEPREM SONRASI PANİK YAŞANDI

Karaburun ilçesi başta olmak üzere, İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

 İSTANBUL'DAN DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan, saat 08.46'da Ege Denizi açıklarında 5.1 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, İstanbul'un birçok ilçesinde de hissedildi. 08.47'de ise 4.8 şiddetinde artçı bir sarsıntı daha oldu.

İZMİR DEPREMİ SONRASI AFAD'DAN  AÇIKLAMA

İzmir'de ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından AFAD'dan son dakika açıklaması yapıldı. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

#deprem #ismir #istanbul #egedenizi
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