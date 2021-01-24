Donmak üzere olan Canı, belediye ekipleri kurtardı

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri donmak üzere olan köpeği kurtardı. İlk yardım ekipleri tarafından tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ankara Gölbaşı Selametli Mahallesi’nde akayakıt istasyonu yakınlarında çöp kamyonu ile çöp toplayan Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Ekipleri, Ayhan Temizlik personeli Özcan Ferat Albayrak ve Zübeyir Kurnaz donmak üzere olan köpeği fark etti. Köpeği hemen araçta bulunan battaniye ile saran ekipler, yakınlarda bulunan Patili Köy adında hayvan bakım merkezini arayarak durumu bildirdi. Donmak üzere olan köpeği yetkililere teslim eden ekipler köpeğin; Patili Köy hayvan bakım merkezinde tedaviye alındığını söyledi. Yaralı köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Şimşek’ten Altınlı Ödül

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise köpeği kurtaran Özcan Ferat Albayrak ve Zübeyir Kurnaz’ı makamında misafir ederek altın ile ödüllendirdi ve teşekkürlerini iletti. “Altın kalpli yüreğiniz ile yaptığınız bu duyarlılığınızdan dolayı sizleri ödüllendirmek istedim” diyen Şimşek sözlerine şunları ekledi: “Bu tür duyarlıklıları sizlerden devamlı bekliyorum. Gölbaşı’mızda yaşayan her can, Allah’tan sonra bizlere emanet. Vatandaşlarımızı da soğuk günlerde yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarımız için bir kap yemek ve bir kap su vermeye davet ediyorum”

Ziyaret; altın ödülü alan personelin de Başkan Ramazan Şimşek’e teşekkürlerini iletmesiyle son buldu.