Doğurganlığı artırmak için neler yemeli?

Koronavirüs salgını ve Ramazan Ayı boyunca beslenme alışkanlıklarımız büyük ölçüde değişti. Peki bu yeni beslenme sistemi çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri nasıl etkiledi? Üreme Sağlığı ve İmmünolojisi Uzmanı Dr. Murat Berksoy, anne ve baba adayları için gebelik öncesi beslenme rutinlerinde kritik önem taşıyan önerilerde bulundu.

Dr. Murat Berksoy hem erkek hem de kadınlar için doğurganlığı artıran ve kilo vermemizi sağlayacak özel smoothie tariflerini paylaştı

Uzmanlara göre doğurganlığın beslenme ile doğrudan ilişkisi bulunuyor. Sağlıklı olabilmek ve sağlıklı bebekler dünyaya getirebilmek için öncelikle birey olarak hem anne hem de baba adaylarının bütüncül sağlıkları büyük önem taşıyor. Tüketim alışkanlıklarımız, vücudumuzun üreteceği yumurtanın ve spermin kalitesini etkiliyor. Toksinlerden arınmış ve sağlıklı besinlerle bağışıklığı güçlenmiş metabolizmalarda oluşan embriyolar daha sağlıklı oluyor. Bu durum sonrasında normal yolla gebe kalma şansı yükselirken, tüp bebek tedavisinde embriyo transferinin ardından başarı oranı artırıyor.

Çekirdek aile olarak kurduğumuz bayram sofralarında beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi sağlıklı seçimler yapmamızı engellemiş olabilir. Dr. Murat Berksoy bu dönemi telafi etmemizi ve sağlık hedeflerimize yeniden odaklanmamızı sağlayacak küçük ama etkili tariflerle özel smoothieler hazırladı.

Dr. Berksoy, bayram sonrasında hem kilo vermenizi sağlayacak hem de çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin doğurganlığını artıracak özel tarifler paylaştı.

“Çocuk için avokado”

Kadınların doğurganlığını artıracak ve kilo verdirecek smoothie tarifi

Kadınlar için yeşil yapraklı sebzeler, yumurta kalitesini artırmak ve olası DNA hasarlarını en aza indirmek için en çok destek alınan besinlerdir. Tekli doymamış yağlar açısından en zengin besin avokado ve zeytinyağıdır. E ve C vitamini açısından da zengin olan avokadoyu çocuk sahibi olmak isteyen tüm kadınların tüketmesi gerekir. Toz olarak eklediğimiz malzemeler ise cinselliği artırmak için önemlidir. Maça tozu ise özellikle yumurtalık rezervi düşük olan kadınların önemli bir takviyesi olmaktadır.

Hazırlanacak karışım türü içeceklerin sürdürülebilir düzende tüketilmesi için tatlandırıcı katkılar eklemeyen Dr. Murat Berksoy, her şekilde şekerden ve şeker tarzı malzemelerden uzak durmamızı öneriyor.

Hazırlayacağımız smoothie içeceği haftada 2 gün tüketebiliyoruz.

Malzemeler:

1 tutam ıspanak (tere ya da kale de olabilir)

½ avokado

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı maça tozu

200 ml badem sütü

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera ekleyerek, karıştırın. Hafif posa kalabilir, asla süzmeyin bu şekilde tüketin çok daha faydalı olacaktır.

Hazırladığımız smoothie içeceği haftada 3 kere tüketebiliyoruz.

Erkeklerin sperm kalitesini artıracak ve kilo verdirecek smoothie tarifi

Erkeklerde sigara kullanım alışkanlığı yüksek olan bir toplumda yaşıyoruz. Bu nedenle smoothie tarifinde antioksidan özelliği olan meyve kullanıyoruz. Muz ile potasyum eklerken, kakao tadı ile seratonin takviyesi yapıyoruz. Burada neden daha tatlı malzemeler kullandığını da erkeklerin sürekli bu smoothieleri tüketebilmeleri için tat konusunun önemli olacağı şeklinde açıklayan Dr. Murat Berksoy, bu karışımı eşlerin hazırlayıp erkeklere sunmalarını öneriyor. Aksi takdirde erkekler üşeniyor.

Malzemeler:

5-6 adet çilek

½ muz

200 ml badem sütü

1 tatlı kaşığı ham kakao

7-8 adet gojiberry

Yapılışı:

Tüm malzemeleri blendera ekleyerek, karıştırın. Hafif posa kalabilir, asla süzmeyin bu şekilde tüketin çok daha faydalı olacaktır.