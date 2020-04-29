Diva Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlandı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Poyraz, Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 89 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Bülent Ersoy’un annesi Necla Poyraz için cenaze töreni düzenlendi.
Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen cenaze töreni için Ersoy’un İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi.
BÜLENT ERSOY UZUN SÜRE TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Necla Poyraz’ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine götürüldü. Cenaze töreninin camide düzenlenmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan sosyal mesafeye uymak kaydıyla özel izin alındığı öğrenildi. İşlemleri tamamlaman cenazenin, camiye götürülmesinden bir süre sonra Ersoy’da camiye geldi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Ersoy’un annesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016