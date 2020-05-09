Demokrat Gençlik, sokak hayvanlarını unutmadı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ihmal edilen ve aç kalan sokak hayvanlarının yardımına Demokrat Gençlik yetişti. Sokak hayvanlarına yardım seferberliğine Erzurum’dan başlandı. Sokak sokak gezerek hayvanlara mama ve su bırakıp hayvanlar ile ilgilenen gençler adına konuşan Demokrat Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Oğulcan Kaya “Sokaktaki dostlarımızı unutmadık. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı sürecin bir gün biteceğini ümit ederek gelecek güzel günlere selam ediyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu. Ülke genelinde havalar ısınmaya başlamasına rağmen iklim nedeniyle henüz soğuk olan Erzurum’da, açlık ve susuzluk çeken sokak hayvanları yapılan bu hizmet ile hayata tutundular.

Demokrat Gençlik bu etkinliği ülke çapına yaymayı ve her ilde sokak hayvanlarına destek olmayı planlıyor. Demokrat Parti Gençlik Kolları Genel Merkezinden yapılan açıklamada;

“Türkiye’mizde 7 milyon civarı sokak hayvanlarımız betonlaşmış, asosyalleşmiş gündelik hayatımız içerisinde her gün bizlere gülümsüyor. Bizlerden şefkat ve ilgi bekliyorlar. Duymak istemeyeceğimiz kötülüklere maruz kalan masum sokak hayvanlarımıza el uzatalım, onlara bir tas su, bir avuç mama ve en önemlisi onları sevdiğimizi gösterelim.” ifadeleri ile ülke genelinde sokak hayvanlarına sahip çıkılması için çağrıda bulunuldu.