ÇYDD'den 'Bir destek bir gelecek' kampanyası

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını en çok öğrencileri ve onların eğitim hayatını etkiledi. Öğrencilerin okuldan uzak kalmasına neden olan bu süreç, uzaktan eğitim modeline geçilmesi ile birçok öğrenci fırsat eşitsizliği sebebiyle eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

Uzaktan eğitimdeki bu sorunu gören Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD), 32 yıldır sürdürdüğü eğitimde fırsat eşitliği çalışmalarına Eylül ayında bir yenisini daha ekledi ve “Öğrencilerimize Bilgisayar Desteği” projesini başlattı. Bu proje ile evinde bilgisayar olmadığı için eğitimine ara vermek zorunda kalan öğrencilerin teknolojiye ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hedeflendi.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bu hassas ve önemli bu konuda, destekçileri sayesinde bugüne kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencilerine 2 bin adet bilgisayar ve tablet ulaştırmayı başardı.

Yeni okul döneminde daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaya devam eden ÇYDD, yeni 2 bin adet bilgisayar ve tablet için destekçilerinin katkılarını bekliyor.

ÇYDD’nin uzaktan eğitim projesine “Bir Destek Bir Gelecek” demek ve projeye katkıda bulunmak çok kolay; kampanyaya, Türkiye’nin her yerinden TEKNOLOJİ yazıp 4245’e SMS göndererek* ya da web sitesindeki bilgilerle bağış yaparak destek olabilirsiniz.

Kampanyaya online bağış yapmak için:

https://fonzip.com/cydd/ ogrencilerimize-bilgisayar- destegi

*Yurtiçi tüm operatörlerden SMS gönderim bedeli 10 TL’dir.