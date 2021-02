ÇYDD, Çağdaşlık Yolculuğunda 32. yılı kutladı

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma amacı ile hareket eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32. yaşını kutluyor. Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki öğrencilerin eşit eğitim olanaklarından mahrum bırakıldığını fark eden ve her kesimden bireyin çağdaş yaşam koşullarına eğitim yoluyla kavuşması hedefiyle bir araya gelen Prof. Dr. Türkan Saylan ile birlikte bir grup aydın, 21 Şubat 1989’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu. Derneğin genel başkanlığını, bir yıl Prof. Dr. Aysel Ekşi, on dokuz yıl Prof. Dr. Türkan Saylan, on yıl Prof. Dr. Aysel Çelikel ve iki yıldır da Prof. Dr. Ayşe Yüksel yürütüyor.

ÇYDD; özellikle kız ve erkek çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için çalışıyor.

Eğitime Destek Projeleri

ÇYDD, kuruluşundan bugüne maddi yetersizlikler nedeniyle öğretimlerine devam etmekte zorlanan öğrenciler için geliştirdiği eğitime destek projelerini uyguluyor. “Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak!” projesi ile bugünün ve yarının güçlü kadınlarına burs verilirken, “Bir Işık da Siz Yakın” projesiyle kısıtlı eğitim olanaklarına rağmen yükseköğretim kurumlarına girmeyi başaran üniversite öğrencilerine destek olunuyor. Bu projelere ek olarak Covid- 19 salgını nedeniyle başlattığı “Öğrencilerimize Bilgisayar Desteği” kampanyasıyla uzaktan eğitime geçiş ile birlikte maddi yetersizlikler içinde öğrenimine devam etmek zorunda olan öğrencilerin bilgisayar, tablet vb. teknolojik araçlara ulaşmasını sağlamayı ve internete erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. ÇYDD, destekçileri sayesinde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencilere bugüne kadar yaklaşık 3 bin adet bilgisayar ve tablet ulaştırdı.

Pandemi Sürecinde ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Genel Merkez, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi (ÇGMB) ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle birlikte sürdürdüğü eğitime destek çalışmalarına pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. ÇYDD gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte eğitim alanında sorunun değil, çözümün bir parçası olacak somut projeler üretiyor. Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar, Mentorluk Projesi, Kodlamaca, Genç Denizyıldızı Projesi ve Çağdaş Dil Merkezi (ÇDM) etkinlikleriyle pandemi döneminde de öğrencilerin eşit eğitim olanaklarına ulaşması ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Gelecek İçin El Ele

1989’dan bugüne laik, demokratik ve bilimsel eğitimin önünde duran tüm engellerle mücadele ederek sürdürdüğü eğitimde fırsat eşitliği çalışmaları ile binlerce öğrenciye ışık olan ÇYDD; 32 yıldır gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte neleri başardı?

*92.183 ortaöğretimdeki kız öğrenciye burs verildi.

*37.614 üniversite öğrencisine burs verildi.

*771 anasınıfı ve 560 oyun parkı kuruldu.

*2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırıldı.

*1 üniversite eğitim birimi, 28 Çağdaş Etkinlik Merkezi açıldı.

Eğitim için atılan ilk adımlar, ÇYDD’yi bugün bulunduğu noktaya getirdi ve bu adımların derneği daha da ileriye, çağdaş bir geleceğe götüreceğine olan inancımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz!

Daha nice yıllara, el ele…

ÇYDD’nin izinli projelerine www.cydd.org.tr adresi üzerinden ulaşıp destek olabilir ya da TEKNOLOJİ yazıp 4245'e SMS göndererek ülkemizin çağdaş geleceğine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca derneğin kardeş kuruluşu olan Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ürünlerinden www.tcydv.org adresi üzerinden satın alarak çocukların eğitimine destek olabilirsiniz.