banner314

banner325

Son Dakika
banner348

ÇYDD, Çağdaşlık Yolculuğunda 32. yılı kutladı

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma amacı ile hareket eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32. yaşını kutluyor.

YAŞAM 19.02.2021, 09:39 19.02.2021, 09:47 Murat Aydın
ÇYDD, Çağdaşlık Yolculuğunda 32. yılı kutladı

Atatürk ilke ve devrimleri ışığında; çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşma amacı ile hareket eden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) 32. yaşını kutluyor. Türkiye’nin kırsal bölgelerindeki öğrencilerin eşit eğitim olanaklarından mahrum bırakıldığını fark eden ve her kesimden bireyin çağdaş yaşam koşullarına eğitim yoluyla kavuşması hedefiyle bir araya gelen Prof. Dr. Türkan Saylan ile birlikte bir grup aydın, 21 Şubat 1989’da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ni kurdu. Derneğin genel başkanlığını, bir yıl Prof. Dr. Aysel Ekşi, on dokuz yıl Prof. Dr. Türkan Saylan, on yıl Prof. Dr. Aysel Çelikel ve iki yıldır da Prof. Dr. Ayşe Yüksel yürütüyor. 

ÇYDD; özellikle kız ve erkek çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması ve ayrım yapılmaksızın tüm öğrencilerin çağdaş eğitime ulaşması için çalışıyor.

Eğitime Destek Projeleri

ÇYDD, kuruluşundan bugüne maddi yetersizlikler nedeniyle öğretimlerine devam etmekte zorlanan öğrenciler için geliştirdiği eğitime destek projelerini uyguluyor. “Anadolu’da Bir Kızım Var, Öğretmen Olacak!” projesi ile bugünün ve yarının güçlü kadınlarına burs verilirken, “Bir Işık da Siz Yakın” projesiyle kısıtlı eğitim olanaklarına rağmen yükseköğretim kurumlarına girmeyi başaran üniversite öğrencilerine destek olunuyor. Bu projelere ek olarak Covid- 19 salgını nedeniyle başlattığı “Öğrencilerimize Bilgisayar Desteği” kampanyasıyla uzaktan eğitime geçiş ile birlikte maddi yetersizlikler içinde öğrenimine devam etmek zorunda olan öğrencilerin bilgisayar, tablet vb. teknolojik araçlara ulaşmasını sağlamayı ve internete erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. ÇYDD, destekçileri sayesinde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki öğrencilere bugüne kadar yaklaşık 3 bin adet bilgisayar ve tablet ulaştırdı.

Pandemi Sürecinde ÇYDD

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Genel Merkez, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi (ÇGMB) ve Türkiye’nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle birlikte sürdürdüğü eğitime destek çalışmalarına pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ediyor. ÇYDD gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte eğitim alanında sorunun değil, çözümün bir parçası olacak somut projeler üretiyor. Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar, Mentorluk Projesi, Kodlamaca, Genç Denizyıldızı Projesi ve Çağdaş Dil Merkezi (ÇDM) etkinlikleriyle pandemi döneminde de öğrencilerin eşit eğitim olanaklarına ulaşması ve gelecekte daha güçlü bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri için yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Gelecek İçin El Ele

1989’dan bugüne laik, demokratik ve bilimsel eğitimin önünde duran tüm engellerle mücadele ederek sürdürdüğü eğitimde fırsat eşitliği çalışmaları ile binlerce öğrenciye ışık olan ÇYDD; 32 yıldır gönüllüleri, öğrencileri ve destekçileriyle birlikte neleri başardı?

*92.183 ortaöğretimdeki kız öğrenciye burs verildi.

*37.614 üniversite öğrencisine burs verildi.

*771 anasınıfı ve 560 oyun parkı kuruldu.

*2 lise, 17 derslikli 6 anaokulu, 24 ilköğretim okulu, 32 köy okulu, 36 öğrenci yurdu yaptırıldı.

*1 üniversite eğitim birimi, 28 Çağdaş Etkinlik Merkezi açıldı.

Eğitim için atılan ilk adımlar, ÇYDD’yi bugün bulunduğu noktaya getirdi ve bu adımların derneği daha da ileriye, çağdaş bir geleceğe götüreceğine olan inancımızla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz!

Daha nice yıllara, el ele…

ÇYDD’nin izinli projelerine www.cydd.org.tr adresi üzerinden ulaşıp destek olabilir ya da TEKNOLOJİ yazıp 4245'e SMS göndererek ülkemizin çağdaş geleceğine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca derneğin kardeş kuruluşu olan Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ürünlerinden www.tcydv.org adresi üzerinden satın alarak çocukların eğitimine destek olabilirsiniz.

#TürkanSaylan #çydd #ÇağdaşYaşamıDesteklemeDerneği
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
15°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 19 Şubat 2021
İmsak 06:32
Güneş 07:58
Öğle 13:23
İkindi 16:11
Akşam 18:39
Yatsı 19:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16
banner344
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir