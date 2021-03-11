Covid-19 Testi Pozitif çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastanede

Son dakika haberine göre geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, korona virüs nedeniyle Ankara’da hastaneye kaldırıldı.

Diğer yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Erbaş'ın son durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Orhan, "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın kovid19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyidir elhamdulillah" dedi. Diyanet İşleri Ali Erbaş, 6 Mart'taTwitter hesabından yaptığı açıklamada korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Erbaş evde tedavi ediliyordu.

Erbaş, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurmuş ve dua istemişti.