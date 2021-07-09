Çocuklara Süt ve Ayran ikramı

Her şey sağlıklı nesiller için özellikle çocukların yoğun ilgisini çeken akıllı inekler, Çine Belediyesi ve Atlas Yardım Derneği ile Moo Grup tarafından gerçekleştirilen etkinlik ile çocuklara süt ve ayran ikramında bulunuldu. 20 bin bardak ayran ve süt dağıtıldı.

Çine Kapalı Pazar Yeri’nde gerçekleştirilen etkinlik ile ‘Akıllı İnek otomatı’ ilçe halkına tanıtıldı, çocuklara süt ve ayran ikramında bulunuldu. Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer çocuklar ile yakından ilgilendi.

"İNŞALLAH HEP BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

Asitli ve gazlı içecekleri çocuklardan uzak tutmak ve sağlıklı süt ve ürünlerini içirebilmek adına Gümüşhaneli iş insanı Cemil Tanguroğlu tarafından geliştirilen proje tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Böyle bir faydalı projeyi hayata geçirdiğiniz için. Geçen gün Ankara’ya geldiğimizde öğrendik projeyi. Sizler de Çine’ye gelelim, Çine’yi tanıtalım ve çocuklarımızı gösterelim dediniz. İlçemize geldiğiniz için çok memnun kaldık. Başarılı bir proje. İnşallah hep birlikte büyüteceğiz. Çocuklarımıza sağlıklı ürünler içirmek ve sağlıklı bir yaşam için başlatılan bu projeyi desteklemek için buradayız. Çocuklarımıza süt ve ürünlerini sevdirmek adına ‘Akıllı İnek otomatı’ geliştiren iş insanı ve bu projeye gönül verenlere teşekkür ediyoruz. Bizler de bugün çocuklarımıza süt ve ürünlerini ikram etmenin mutluluğunu yaşadık” dedi.

"ÖYLE BİR DUYGULANDIM Kİ"

Proje hakkında bilgi veren Moo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Tanguroğlu, “Bir süt toz fabrikam vardı. Fabrikamın önüne maket inek koydum. Hep içimde çocuk sevgisi vardı. Maket inek proje ile ilgili hiçbir alakası yok. Sadece önünde duruyordu. Bir kız çocuğu geldi. Tahminen 4-5 yaşında. Aslında projenin sahibi de bence o çocuktur. İneğin memesini tuttu. ‘İnek bana süt verir misin?’ dedi. Öyle bir duygulandım ki anlatamam. Daha sonra ben ‘bu ineğe süt verdireceğim’ dedim. 6 yıl üzerinde çalıştık. Projeyi meydana çıkardık. Bizim inekler yem yemiyor ama süt veriyor. Önemli olan gelecek nesillerimize süt, ayran ve süt ürünleri içme alışkanlığını sağlamak.” dedi.

Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, gelecek nesillerin başarılı ve mutlu olması için ellerinden gelen desteği yaptıklarını, bu defa da sağlıklı nesillere katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.