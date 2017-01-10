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Çocuğunuzu kardan mahrum bırakmayın!

Çocukların ruhsal gelişiminde oyunun önemine dikkat çeken uzmanlar, soğuk havanın vücudumuzda doğal bir savunma sistemi oluşturduğunu da belirterek “Çocuk oyun sayesinde hayatı öğrenir.

Çocuğunuzu kardan mahrum bırakmayın!


Ağır kış koşulları yüzünden okulları tatil olan çocuklar için kar, oyun ve eğlence demek. Çocukların ruhsal gelişiminde oyunun önemine dikkat çeken uzmanlar, soğuk havanın vücudumuzda doğal bir savunma sistemi oluşturduğunu da belirterek “Çocuk oyun sayesinde hayatı öğrenir. Tatili iyi değerlendirin ve çocuklarınızla bol bol oyun oynayın” tavsiyesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi’nden Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Emel Sarı Gökten, oyunun çocukların ruhsal gelişimlerinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek olumsuz hava koşulları nedeniyle çocuklarla bir arada geçirilen zamanın iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yaşamın provasını yapıyor

Gökten, şöyle konuştu: “Çocuk oyun sayesinde sosyalleşir, kendini rahatlatır, travmalarını işler ve yaşamın provasını yapar. Bununla birlikte çocuğun ruhsal gelişiminde ailesi ile birlikte geçirilen zaman kritik öneme sahiptir. Çünkü çocuk ailesi tarafından sevildiğini, değer verildiğini ve onaylandığını en çok birlikte yapılan etkinlikler yoluyla hisseder, kendine güven ve değerlilik duyguları pekişir. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğu şu günleri, ailelerin çocuklarıyla vakit geçirmek için değerlendirmeleri çocukların ruh sağlığı açısından oldukça faydalı olacaktır.”

Soğuk hava doğal bir savunma sistemi oluşturur

Emel Sarı Gökten, soğuk hava ve kar yağışının fizyolojik olarak da önemli katkıları olduğunu belirterek “Soğuk hava, mukus transportunda önemli bir koruyucu etkiye sahiptir. Solunum sisteminin girişinde ince bir mukus örtüsü olup kapı görevi görmektedir. Çeşitli mikropların akciğerlere ulaşmasını engeller. Soğuk hava, mukus üretimini artırır ve mukus örtüsü daha kalın hal alır ve mikroplar için bariyer görevi görür. Ayrıca soğuk havada nefes aldığınızda, burun çeperindeki kan dolaşımı artarak burun dokusu şişer ve böylece mikropların içeri girmesi zorlaşır. Bu sebeple soğuk hava doğal bir savunma sistemi oluşturur” diye konuştu.

Gökten, yağan karla havada asılı kalan mikropların yere düştüğünü ve havanın temizlendiğini belirterek karın nem oranını azaltarak mikroplar için uygun ortamın da bozulduğunu sözlerine ekledi.
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