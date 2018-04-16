Çeyiz Alışverişinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çeyiz alışverişi pek çok insanın hayatında yaşadığı bir deneyimdir. Evlilik hazırlıkları son hızla devam ederken stresli geçen bir süreci keyifli hale getirmek için uygulayabileceğiniz ufak tefek tüyolar olduğunu unutmayın. Çeyiz alışverişi yaparken dikkat edilmesi gerekenleri uygulayarak çok daha keyifli bir süreç geçirebilirsiniz. Bu dönemde çeyiz paketleri fırsatlarını değerlendirerek alışverişinizi daha kolay bir hale getirebilirsiniz.

Liste Yapın

Çeyiz alışverişi öncesinde mutlaka bir liste yapmaya başlayın. Listeniz birden fazla alt listeye sahip olursa kontrol etmesi daha kolay olur. Evi bölümlere ayırarak hangi alan için neye ihtiyacınız olduğunu sıralayın. Mutfak robotundan sonra gelen klozet kapağı kafanızın karışmasına ve tek seferde alabileceğiniz parçalar için birden fazla kez alışverişe gitmenize neden olabilir.

Önceliklerinizi Belirleyin

Çeyiz alışverişi yapmadan önce bütçenizle birlikte önceliklerinizi de belirlemeniz gerekir. Almasanız da olacak parçaları en sona bırakmak bütçenizi doğru harcamanıza yardımcı olur. Salon takımı olmazsa olmazdır ama televizyonu bile bir süre erteleyebilirsiniz. Bu tür önceliklerinizi belirlediğiniz zaman alışverişleriniz için doğru zamanlamayı da yapabilirsiniz. Çeyiz paketleri bu noktada size oldukça yardımcı olacaktır. Temel parçaların yer aldığı çeyiz paketleri çeşitli hediyeleri ile sonradan satın alabileceğiniz parçaları size hediye ederek hem bütçenizi hem de zamanınızı tasarruflu kullanmanızı sağlar.

Tarzınızı Belirleyin

Renk uyumu ve işlevsellik çeyiz alışverişi öncesinde hazırlık yapmanız gereken bir konudur. Mutfağınızda kullanacağınız küçük ev aletleri birbirinden farklı renklerde olmamalı ya da aynı anda 3 farklı kahve makinesi almak yerine daha işlevsel bir model tercih etmelisiniz. Aynı şekilde salon takımı, yemek odası takımı, oturma grubu, yatak odası takımı alırken de tarzınızı belirlemeniz gerekir. Perde rengi, halı rengi, evin zemin rengi, duvar rengi gibi detaylar bir araya geldiği zaman yanlış mobilyayı almış olmak istemezsiniz.

Zamanlamaya Dikkat Edin

Çeyiz alışverişi yapacağınız zaman aldığınız eşyaları koyacak bir yeriniz olması gerekir. Ufak eşyaları kendi evinizde ya da müstakbel eşinizin evinde saklayabilirsiniz ama büyük parçalar devreye girdiği zaman depolama sorun olabilir. Mobilya ya da beyaz eşya aldığınız yerlerle anlaşarak teslim tarihini belirleyebilirsiniz. Bu sizi eşyaları taşıma zahmetinden kurtaracak oldukça pratik bir yöntemdir. Çeyiz paketleri arasından seçim yapmak istiyorsanız mutlaka kampanya sonrasında teslim alıp alamayacağınızı öğrenin ya da size bir depolama çözümü sunup sunmayacaklarını sorun. Ödemelerinizi yaptığınız sürece pek çok mobilya mağazası teslimat tarihi konusunda esnek davranacaktır. Bu nedenle kendinizi zor duruma sokacak bir alışveriş yapmadan önce mutlaka seçeneklerinizi değerlendirin.

Kampanyaları Takip Edin

Mobilya üreticileri özellikle evlilik sezonu açıldığı zaman özel kampanyalar düzenlerler. Çeyiz paketleri de bu kampanyaların en popülerleri arasında yer alır. Büyük parçalarınızı tek seferde aynı yerden almak size avantaj sağlar. Çeyiz alışverişi için bu kampanyaları bekleyebilirsiniz. Kampanyalı alışveriş yapmak evlilik hazırlıkları devam ederken yorulan bütçenize iyi gelecektir.

Çeyiz Paketleri Nası l Se ç ilir?

Çeyiz paketleri üzerinden yapılan kampanyalar çok farklı şekillerde olabilir. Çoktan seçmeli ürünlerin yer aldığı çeyiz paketleri olabileceği gibi hazır seçilmiş ürünlerin olduğu, bütçeye göre içeriği değişen çeyiz paketleri de bulunmaktadır. Seçim yaparken ihtiyaçlarınızı düşünüp, bütçenizi hesaplayarak karar verebilirsiniz. Çeyiz paketleri arasından seçim yaparken farklı bir tasarımı da beğendiyseniz fark ödeyerek bu tasarımı pakete dahil ettirme imkanınız olup olmadığını sormaktan çekinmeyin. Her insan yeni evlenecek çiftlere yardım etmekten mutlu olacağı için aklınızda kalan bir tasarım olduğu zaman gönül rahatlığı ile bu soruyu sorabilirsiniz.